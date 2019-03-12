Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед непростим вибором

Телеведуча дуже тонко звернулася до хейтерів
Маша Ефросинина – однозначно одна из самых стильных украинских телеведущих. Блогер часто балует поклонников буквально безупречным чувством стиля и ультра трендовыми образами. При этом Ефросининой, которая ранее сверкнула "бесконечными" ногами, удается очень тонко отслеживать новинки и умело сочетать их в своих повседневных или вечерних модных луках. Так и недавно ведущая показала поклонникам повседневный образ в брючном костюме. При этом для стильного выхода Ефросинина выбрала "сплошь бренды".
Так, на маше Ефросининой – интересный брючный костюм синего цвета, плавно переходящего в насыщенный зеленый, от Dries Van Noten. При этом брюки-клеш вновь актуальны в новом модном сезоне.
На ножках – массивыне белые кроссовки Gucci. Из аксессуаров – солнцезащитные очки COVERNUMBERONE.
Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
При этом интересно, что новое фото Маша сопроводила весьма мудрой фразой, над которой стоит задуматься. Скорее всего, она больше направлена в сторону комментаторов-хейтеров.
"Уныло подглядывать за кем-то, утешая свои неудачи в злословии и забыв про собственную жизнь; или жадно и с удовольствием впитывать каждый день, каким бы он ни был -потому что он твой, и второго такого не будет ... #выборзакаждым #двапортрета", - пишет Маша Ефросинина.
Поклонники ведущей поспешили прокомментировать и ее новый образ, и мысли вслух.
Напомним, что Маша Ефросинина показала самую быструю укладку в мире.
Ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина очаровала фото с подругой.