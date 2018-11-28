Маша Єфросиніна поділилася забавним відео з сином

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Чотирирічний хлопчик читає книжку "Про День народження білочки"

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше торкнулася серйозної тему щодо поведінки з дітьми, опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео зі своїм маленьким сином Олександром. Чотирирічний хлопчик читає книжку "Про День народження білочки".

"Поки Саня на зубок переказує зміст однієї книги, бурча собі під ніс, я вголос читаю йому іншу (у нас добре зараз "заходить" на слух "Незнайко". Або ж читаю йому в сто перший раз його улюблену книженцію в ролях. І син щасливий, і мати прокачує акторську форму", - написала артистка.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Також Єфросиніна зазначила, що всіх, хто запитує, що дарувати її дітям на свята, вона каже - книги!

Скрін: instagram.com/mashaefrosinina

"Слухайте, ну, я правда вважаю це найкращим подарунком дитині. Хоча ще маленькій Нанусі мені в якийсь момент довелося підсовувати іграшки, щоб відірвати від читання. Тепер ось з чоловіком моєї мрії вічні суперечки! У цьому віці і читанням-то складно назвати, більше формуванням пристрасті до книжки і відчуття, що вона, книга, - це норма!", - наголосила вона.

Скрін: instagram.com/mashaefrosinina

У коментарях до повідомлення підписники артистки захоплюються відео і діляться своїм досвідом:

"Моєму малюку 2,5 місяці, але я з місяця початку йому з різними інтонаціями віршики дитячі всякі читати, К. Чуковського наприклад. Ясна річ, що він нічого не розуміє, але слухає так уважно, посміхається і намагається щось "Гекати і агукати"))) Потихеньку починаю йому купувати книжечки з яскравими і великими картинками";

"Клас!";

"А я вирішила привозити книги з відпустки, правда, з курортів пострадянського простору, дочки Абетку купила. А ще я чоловікові замовляла книги на річницю весілля ... ось це точно цінний подарунок. А чоловік любить вибирати видання, в яких красиві шрифти, картинки , він дуже прискіпливий з цього приводу, так що ми збирає дуже красиву бібліотеку, чого і вам всім бажаю "...

Скрін: instagram.com/mashaefrosinina

Як повідомлялося раніше, Маша Єфросиніна розповіла, що потрібно знати про домашнє насильство.

Також ми писали про те, що нещодавно відома телеведуча записала нову яскраву "п'ятірочку", присвячену нетактовним питань.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна не так давно порадувала шанувальників веселим танцем зі своїм сином Сашком.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна