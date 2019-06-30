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Маша Єфросиніна назвала кумедний спосіб дізнатися, в якій ти формі

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2019 - 17:24
Маша Єфросиніна назвала кумедний спосіб дізнатися, в якій ти формі
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча може похвалитися підтягнутою фігурою і спортивною формою

Відома телеведуча Маша Єфросиніна у свої 40 років може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і відмінною спортивною формою. При цьому знаменитість із задоволенням ділиться своїми секретами краси з підписниками. На цей раз вона запропонувала фанам кумедний спосіб перевірити, чи не пора вам худнути.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала фото, на якому вона зображена біля гойдалки на дитячому майданчику. Ведуча одягнена в стильний світло-сірий спортивний костюм і кросівки і задоволено посміхається.

"Знайшла ще один спосіб перевірити в якій ти формі! Просто помісти свої булочки в дитячу гойдалку!" - з гумором прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна назвала кумедний спосіб дізнатися, в якій ти формі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники тут же взялися коментувати подібну пропозицію Маші - деякі пропонують свої способи, а інші зізнаються, що пробували влізти в гойдалку і застрягли.

  • А хто мене выпилит звідти потім?
  • Є ще один варіант. Сядь за парту молодшої школи 1-4 клас
  • Изииии,але вже піджимає. Шалена імператриця вже не та
  • Сьогодні всі підуть тестувати булки на гойдалки,а ввечері чекаємо ТСН з новинами про великому кол-ве застрягли поп)
  • Використовую такий же спосіб) Плюс - влізти в випускне і у весільну сукню
  • Думаю мнс буде чим зайнятися сьогодні ввечері
  • Супер спосіб, супер тест!
  • Це хороший спосіб. перевірено
  • Маша, Ви додали роботи МНС
  • Фух, мої ще влазять. Хоча з працею
  • Тільки не расскачивайся, щоб не залишити діток без качельки
  • Я теж так перевіряю
  • Нема слів
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку. Ведуча показала бкстейдж-відео з фотографування для українського випуску ELLE.

Раніше Маша Єфросиніна умилила домашньої ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.

А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком Сашею. Шанувальники ведучої залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.

Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку (відео) "За цю картину я багато віддам": Маша Єфросиніна умилила домашньою ідилією (відео)
Новини України Маша Єфросинінаведущаяфигура
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