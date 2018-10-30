"Маш, довго ще?" Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA

Фани Єфросиніної не перестають дивуватися її почуттю гумору
Українська ведуча і колишня учасниця нового сезону Танців з зірками Маша Єфросиніна відкрила своїм шанувальникам акторський талант. Більш того, в "комедійній сфері".
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Єфросиніна поділилася забавним відеороликом. Спочатку ведуча плаче, від сліз під очима утворилися патьоки туші, вираз обличчя серйозний, а на фоні грає хіт української групи KAZKA — "Плакала". Марія підспівує.
Через кілька секунд закадровий чоловічий голос запитує: "Маш, довго ще?"
І Єфросиніна відповідає: "Та ріжу, ріжу я".
Як з'ясовується, ведуча просто ріже цибулю на кухні, від чого і плаче.
Єфросиніна по-своєму обіграла хіт групи KAZKA — "Плакала" (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
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Підписники Ефосиніної поспішили похвалити її за відмінне почуття гумору. Деякі зазначили, що українська ведуча не боїться іноді "бути негарною" і це похвально.
"Яка ж вона прикольна!" — пише inkovaalena.
"Ви так відразу не лякайте", — посміхається ruslanareuta8846.
"Класно вийшло", — сміється yanikuzka.
"Маша, ви зробили мій день! СПАСИБІ!" — дякує milapogorelova.
"Це дуже і дуже смішно. Вчора на кухні співала цю пісню, а чоловік сміявся з мене", — згадує mari.lesova.
"Так сміялася! Маша, ви молодчинка і почуття гумору клас" — зазначає l.solodkaya.
"Потрібно зробити флешмоб", — пропонує inessakrivko.
KAZKA з піснею "Плакала"
Зазначимо, раніше Єфросиніна у своєму новому блозі-"п'ятірочці" докладно розповівши, як ставиться до грошей і як розпоряджається фінансами. Приміром, ведуча наголосила, що завжди знає, скільки грошей у гаманці, на рахунку і взагалі. Адже гроші люблять рахунок.
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Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)