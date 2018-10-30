"Маш, довго ще?" Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фани Єфросиніної не перестають дивуватися її почуттю гумору

Українська ведуча і колишня учасниця нового сезону Танців з зірками Маша Єфросиніна відкрила своїм шанувальникам акторський талант. Більш того, в "комедійній сфері".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Єфросиніна поділилася забавним відеороликом. Спочатку ведуча плаче, від сліз під очима утворилися патьоки туші, вираз обличчя серйозний, а на фоні грає хіт української групи KAZKA — "Плакала". Марія підспівує.

Через кілька секунд закадровий чоловічий голос запитує: "Маш, довго ще?"

І Єфросиніна відповідає: "Та ріжу, ріжу я".

Як з'ясовується, ведуча просто ріже цибулю на кухні, від чого і плаче.

Єфросиніна по-своєму обіграла хіт групи KAZKA — "Плакала" (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

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Підписники Ефосиніної поспішили похвалити її за відмінне почуття гумору. Деякі зазначили, що українська ведуча не боїться іноді "бути негарною" і це похвально.

"Яка ж вона прикольна!" — пише inkovaalena.

"Ви так відразу не лякайте", — посміхається ruslanareuta8846.

"Класно вийшло", — сміється yanikuzka.

"Маша, ви зробили мій день! СПАСИБІ!" — дякує milapogorelova.

"Це дуже і дуже смішно. Вчора на кухні співала цю пісню, а чоловік сміявся з мене", — згадує mari.lesova.

"Так сміялася! Маша, ви молодчинка і почуття гумору клас" — зазначає l.solodkaya.

"Потрібно зробити флешмоб", — пропонує inessakrivko.

KAZKA з піснею "Плакала"

Зазначимо, раніше Єфросиніна у своєму новому блозі-"п'ятірочці" докладно розповівши, як ставиться до грошей і як розпоряджається фінансами. Приміром, ведуча наголосила, що завжди знає, скільки грошей у гаманці, на рахунку і взагалі. Адже гроші люблять рахунок.

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