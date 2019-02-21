Маркл в ролі Мони Лізи: стильні Бейонсе і Джей-Зі оригінально звернулися до британців

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Виконавці оригінальним чином віддячили за британську премію Brit Awards

Вчора, 20 лютого, Бейонсе і Jay Z стали володарями престижної премії Brit Awards 2019 в категорії "Краща іноземна музична група" (The Carters). До речі, ця британська премія вважається однією з найпрестижніших і прирівнюється до Grammy.

Чергову музичну перемогу 37-річна королева r'n'b і 49-річний репер відзначили з гумором. Так як самої церемонії нагородження пара присутні не змогла, вони вийшли з ситуації оригінальним чином. Разом з Джей-Зі Бейонс записала забавне відеопослання з вдячністю і опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Подружжя Бейонсе і Jay Z незвично подякували британцям (фото: instagram.com/beyonce)

Короткий ролик являє собою перероблену частину кліпу Apeshit, де пара стоїть поряд з картиною "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі. Але тепер на ній була зображена не хто інший як герцогиня Саксесська Меган Маркл у вишуканій діамантовій короні. Своїм відеопосланням Бейонсе збила з пантелику деяких підписників. Багато хто не могли зрозуміти: це просто жарт чи насмішка? Але картину прояснила сама Бейонсе, написавши:

"Спасибі британцям за нагороду. Я отримувала її в 2002 році разом зі своїми кращими подругами, Келлі і Мішель. На честь Місяця Чорної Історії (щорічний період в лютому, коли в США і Канаді проводяться різноманітні заходи, присвячені боротьбі з рабством і расизмом) ми вклоняємося одній з наших темношкірих Мон. Вітаємо з вагітністю! І бажаємо тільки радості".

Відео: instagram.com/beyonce

APES**T - THE CARTERS

Користувачі мережі миттєво оцінили вчинок Бейонсе. Картинка з Меган Маркл в ролі Мони Лізи облетіла мережу. А також тут стали з'являтися численні ілюстрації, що зображують королевою саму співачку.

Фото: instagram.com/joy_mechell

Як завжди, багато уваги привернув і образ виконавців. Бейонсе була одягнена в стильний костюм жовто-сірого кольору з великими квітами: піджак з відвертим вирізом і розкльошені брюки вигідно підкреслили струнку фігуру зірки. Репер вибрав костюм сталевого відтінку, який доповнили біла футболка і кеди, а також звичні для образу Джей-Зі хустка і сонцезахисні окуляри.

Бейонсе і Jay Z (фото: instagram.com/beyonce)

Нагадаємо, тим часом весь світ обговорює таємну поїздку Меган Маркл в Нью-Йорк, де друзі організували для герцогині вечірку baby shower. Раніше стало відомо, як пройшла ця вечірка і які зіркові гості її відвідали.

Проте вже настав час повертатися додому. В аеропорту папараці чатували Меган Маркл, яка з'явилася в несподівано простому способі.

Також нагадаємо, раніше Бейонсе в комапнії Jay-Z блиснула пишними грудьми і екстремальним декольте.