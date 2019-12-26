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Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяк 9 вперше розповіла про цькування

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 12:26
Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяк 9 вперше розповіла про цькування
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова отримала неабияку порцію критики після перемоги на шоу

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова – єдина пара, яка ось вже більше року після закінчення проекту живе і працює над своїми стосунками. Щасливі закохані намагаються не розлучатися надовго, вони ведуть спільний побут і багато подорожують. Наприклад, нещодавно пара повернулася з Єгипту та поділилася своїми планами полетіти на екзотичні острови в найближчі місяці. Микита і Даша взяли участь у спецпроекті каналу "1+1" "Свято наближається" і розповіли про свої стосунки, а також зробили заяву про спільне майбутнє. Відео з'явилося на YouTube-каналі "Вікна-новини".

Даша розповіла, чому насправді прийшла на проект. Виявилося, що про Микиту дівчина нічого взагалі не знала.

"Я трохи проспорила дружині брата. Я не знала, хто буде холостяком. Більше того, я не знала, хто такий Микита Добринін", - зі сміхом згадує вона.

Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяк 9 вперше розповіла про цькування

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Пара зазначає, що їхстосунки – це не любов з першого погляду, а симпатія, яка зростала з кожним побаченням. Микита зізнався, чим його привабила кохана.

"Відвертість Даші, яка розповідала про батьків, про складне дитинство. Ця відвертість, а не бажання сподобатися, підкорила мене", - заяляє він.

"Я запропонував Даші жити разом і подарував їй ключі від квартири, але нам доводилося ховатися. Ми намагалися їздити в ліфті з різницею хоча б у кілька хвилин", - розповідає про конспірацію пари після проекту ведучий.

Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяк 9 вперше розповіла про цькування

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даші також довелося не солодко – коли ім'я обраниці холостяка прогриміло на всю країну, їй стали писати неприємні речі.

"Мені навіть писали мами учасниць, які були зі мною в сезоні. Писали не дуже хороші речі", – зазначає дівчина.

Як і в будь-якому союзі, у закоханих бувають сварки і розбіжності, до того ж вони ревнують один одного. Але Даша і Микита знайшли спосіб випустити пар.

Мами конкуренток писали неприємне: переможниця Холостяк 9 вперше розповіла про цькування

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Ми пішли на тайський бокс і вдвох стояли в спарингу, билися", - згадує Даша. "Це була своєрідна терапія. Вийшли, спустили пар і заспокоїлися", - додає Микита.

Шоумен зізнається, що плани на майбутнє у нього дуже серьозні. "Мені хочеться, щоб у наступному році ми дійсно могли назвати себе сім'єю", - заявив він.

Відео: YouTube/Вікна-новини

Нагадаємо, що Холостяк 9 і його кохана влаштували літній домашній фотосет в білизні.

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