Маму перевершить: Дочка Слави Камінської Лаура вирішила стати зіркою

Учасниця дуету НеАнгели Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала свою нову зачіску, змінивши колір волосся на більш темний і вкоротивши волосся, в своєму Instagram опублікувала цікавий знімок молодшої дочки Лаури, під яким описала забавний діалог, який відбувся між ними напередодні.

Співачка запитала у доньки про її плани на майбутнє і дитина, з притаманною у такому юному віці безпосередністю, чесно відповіла, ким планує стати, коли виросте.

Фото: Донька Слави Камінської Лаура (instagram.com/babaslavka)

"Лаура, ким ти хочеш стати, коли виростеш? - Зіркою, як мама", - описала кумедну відповідь Слава.

Фото: Донька Слави Камінської Лаура (instagram.com/babaslavka)

Варто відзначити, що підписники одразу оцінили мудрі слова дівчини, які приємно було б почути будь-якій мамі і попередили Славу, щоб вона не зволікала, адже її талановита дівчинка напевно скоро буде наступати на п'яти зірковій мамі:

Лаура - фантастична дівчинка у тебе!

Вона вже зірка

Маленька стиляжка, клас, милуюся вашими дітьми

Крута

Відмінний вибір!!!!

Модняшка

Справжня зірка

Дуже гарна, маленька зірочка

Красотулька

Вау, модниця

Принадність маленька!

Як мама... самі круті слова, які можна почути від своєї доньки

Значить буде

Та нєє... Ця зірка і маму перевершить!!!

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників вражаючою схожістю з батьком. До речі, маленька Лаура теж неймовірно схожа на дідуся.