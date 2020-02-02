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Маму перевершить: Дочка Слави Камінської Лаура вирішила стати зіркою

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Слава Камінська потішила вибором професії трирічної Лаури

Учасниця дуету НеАнгели Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала свою нову зачіску, змінивши колір волосся на більш темний і вкоротивши волосся, в своєму Instagram опублікувала цікавий знімок молодшої дочки Лаури, під яким описала забавний діалог, який відбувся між ними напередодні.

Співачка запитала у доньки про її плани на майбутнє і дитина, з притаманною у такому юному віці безпосередністю, чесно відповіла, ким планує стати, коли виросте.

Фото: Донька Слави Камінської Лаура (instagram.com/babaslavka)

"Лаура, ким ти хочеш стати, коли виростеш? - Зіркою, як мама", - описала кумедну відповідь Слава.

Фото: Донька Слави Камінської Лаура (instagram.com/babaslavka)

Варто відзначити, що підписники одразу оцінили мудрі слова дівчини, які приємно було б почути будь-якій мамі і попередили Славу, щоб вона не зволікала, адже її талановита дівчинка напевно скоро буде наступати на п'яти зірковій мамі:

  • Лаура - фантастична дівчинка у тебе!
  • Вона вже зірка
  • Маленька стиляжка, клас, милуюся вашими дітьми
  • Крута
  • Відмінний вибір!!!!
  • Модняшка
  • Справжня зірка
  • Дуже гарна, маленька зірочка
  • Красотулька
  • Вау, модниця
  • Принадність маленька!
  • Як мама... самі круті слова, які можна почути від своєї доньки
  • Значить буде
  • Та нєє... Ця зірка і маму перевершить!!!

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників вражаючою схожістю з батьком. До речі, маленька Лаура теж неймовірно схожа на дідуся.

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