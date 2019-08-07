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Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналу

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 18:32
Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналу
Ева Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria) 

44-річна зірка порадувала шанувальників новими зйомками

Єва Лонгорія знає, як приємно здивувати численних шанувальників. Достатньо підкреслити свою яскраву зовнішність черговим розкішним вбранням. В цей раз 44-річна красуня, здається, перевершила саму себе. Вона вибрала для виходу в світ плаття теракотового кольору з білими вставками від австралійського модельєра Toni Maticevski. З оборками, вільно спадає складками, тонким поясом на талії і відкритою спиною, воно зробило образ Єви ніжним і жіночним. Доповнили його висока укладання і яскравий макіяж. Виглядала вона стильно і яскраво, ніж відразу ж отримала масу приємних слів від своїх фоловерів.

Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналуЄва просто засипала мережу розкішними образами (фото: instagram.com/evalongoria)

Але в перервах між світськими раутами та прем'єрами Лонгорія встигає займатися своєю улюбленою справою – материнством. Саме так вона назвала материнство відомому журналу Parents Latina Magazine. На обкладинці вона постала разом з улюбленим сином Санті. Єва приміряла вільну білу блузу і штани такого ж відтінку. Доповнює образ укладання легкої хвилею і яскравий макіяж. Малюк також приміряв білу футболку, а тому виглядає під стати своєю стильною мамі. Усміхнені й задоволені, вони просто сяють!

Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналуНова обкладинка Єви і малюка Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

"Ділюся відразу двома улюбленими речами: бути матір'ю і бути латиною! Не забудьте купити свою копію Parents Latina, щоб прочитати моє інтерв'ю і побачити красиві фотографії малюка Санті", – додала Єва милий підпис. Фолловери просто засипали актрису та її однорічного сина компліментами.

Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналуСанті буквально з перших днів життя (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, Єва часто визнається, що материнство повністю змінило її життя. А минулий рік і зовсім став найщасливішим роком в її життя. Незважаючи на те що їй було нелегко поєднувати вагітність з численними проектами, вона не стала йти від роботи, хоча і переглянула свій графік.

Бути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналуБути мамою – улюблене заняття: Єва Лонгорія разом з сином знялася для популярного журналуСанті – улюбленець всієї родини (фото: instagram.com/evalongoria)

Але вже незабаром після пологів вона знову сяяла на знімальних майданчиках і світських івентах, тільки тепер – з Санті. Так що малюк буквально з перших днів життя красується перед публікою і звик до уваги. І його відкритість і весела влача явно натякають, що підростає справжня зірка!

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