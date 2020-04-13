Мамині зайчики: Мілла Йовович розчулила мережу ніжними фото молодших дочок

Мілла Йовович з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/millajovovich)

Зірка привітала всіх з Великоднем

Мілла Йовович приєдналася до великоднього «флэшмобу», опублікувавши зворушливе привітання. Оригінальним його зробило участь молодших дочок: 5-річної Дэшилл Іден і Оушан, яка з'явилася на світ у лютому цього року. На знімку малятка лежать у ліжку, і старша ніжно торкається молодшої, а також цілує її. Крихітка дивиться в кадр весело і абсолютно не ніяковіє.

«Щасливої Пасхи від наших маленьких зайчиків! Сподіваюся, всі з вас у безпеці і піклуються одне про одного», – написала під галереєю 44-річна Йовович. Шанувальники відразу ж відзначили, що молодша дочка схожа на тата і що вона помітно підросла. А також, що обидві дівчанки – «просто чудо».

Молодші доньки зірки (фото: instagram.com/millajovovich)

А ось третя донька Мілли – 12-річна Евер Габо – цього разу не з'явилася на маминому фото. Дівчинка, незважаючи на досить юний вік, вже активно будує кіно - і модельну кар'єру. Так, днями Мілла сама представила нову серію кадрів, де блищить дівчинка. Евер приміряла масу незвичайних суконь: з пишними воланами, блискітками, а також в стилі 90-х. Доповнили їх яскравий макіяж і зухвалі зачіски. У підписі до фото Мілла пояснила свою позицію щодо кар'єри дочки.

«...Деякі з вас замислюються, чи правильно я роблю, що віддаю дитину в цю індустрію, поки вона така юна. Я особисто думаю, що найголовніше, що можуть зробити батьки – це допомогти своїм дітям знайти свою пристрасть. Робити те, що робить їх щасливими. Це одна із найбільш складних речей, які можна знайти. Тому що «робити те, що любиш» може бути невловимим для більшості людей. Але коли вона була ще молодшою, вона наполегливо працювала, не відходячи від своєї мети – стати актрисою. Є також прислів'я «Яблуко від яблуні недалеко падає, і це теж вірно в найм випадку.

Евер пішла по стопах матері (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Деякі люди це засуджують і кажуть: «О, звичайно, це так легко – бути дочкою актриси і режисера». Ну, напевно простіше, так як вона змушує нас направляти її, і її виховували на фільмах все життя. Зв'язки важливі в цьому житті... Але є ще одна приказка: «Можна привести коней до води, але не можна змусити їх пити». Якщо б вона не була надзвичайно талановитою, ніхто б не взяв її в кіно тільки тому, що ми її батьки...», – розповіла зірка в своєму мікроблозі.