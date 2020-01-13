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Мамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 18:33
Мамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фото
Белла Хадід з мамою (фото: instagram.com/bellahadid)

Моделі привітали маму з днем народження

Джіджі Хадід і її молодша сестра Белла дуже сімейні дівчата. Всі свята знамениті моделі проводять не на гучних вечірках, а в колі близьких. Так, на Різдво всі вони разом з братом Анваром зібралися в будинку матері – Іоланди Хадід. Фото з їхнього сімейного торжества вийшли такими теплими і затишними, що миттєво облетіли всі портали. І ось – чергова порція щасливих моментів від знаменитої династії.

Мамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоІоланда з дочками (фото: instagram.com/bellahadid)

Цтого разу привід зібрати масу архівних кадрів знайшовся більш ніж важливий. 11 січня Іоланда Хадід відзначила своє 56-річчя. В честь такої події обидві знамениті красуні дочки зробили зворушливі пости.

Джіджі підібрала кілька фото з мамою і написала: «Бажаю щасливого дня народження і року, повного світла, міцного здоров'я і пригод моїй золотій мамі (і матріарху для всіх наших дітей-тварин). Для мене велика честь і везіння, що я вчуся у такої жінки, як ти. Ти дивуєш і надихаєш мене з кожним роком всім, на що ти здатна. Спасибі за життя і за її найбільші дари, Беллу і Анвара :) Ми любимо тебе вище всяких слів!».

Мамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоМамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоМамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоІоланда з дітьми (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, у свою чергу, постаралася вибрати фото, де, крім мами, фігурують і вони з Джіджі. А тому її пост вийшов ще більш зворушливим. Малятка позують з Іоландою, починаючи з самого раннього дитинства, на одному фото Іоланда ще вагітна Белою. Є тут і фото, де Джіджі і Белла вже успішні моделі. Всі три красуні виглядають неймовірно щасливими і, до речі, схожими між собою.

Мамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоМамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоМамині доньки: Джіджі і Белла Хадід зворушили мережу рідкісними сімейними фотоДжіджі, Белла і Іоланда (фото: instagram.com/gigihadid)

«Наш Козеріг – щасливий день народження ангела, який є моєю матір'ю. Я не можу висловити, як мені пощастило бути твоєю дочкою. Спасибі за все, що ти є, ти змушуєш мене так пишатися кожен божий день! Мій друг назавжди», – додала Белла милий підпис.

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