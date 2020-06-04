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Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 10:34
Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки
Фото: Санта Дімопулос з дочкою (instagram.com/santadimopulos)

Співачка розповіла про догляд за малям і її розвиток

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос деякий час приховувала обличчя донечки Софії, яку народила в минулому році в одній з клінік Монако. Однак, коли дівчинка підросла, зіркова мама представила її публіці і тепер із задоволенням ділиться фото з нею і своїми методами виховання і повернення в форму після пологів. До речі, за час другої вагітності артистка набрала аж 24 кілограми, але досить швидко змогла схуднути після народження дочки. Санта поділилася новими фото Софії, якій скоро виповниться 9 місяців, а заодно похвалилася успіхами дівчинки.

На знімку дитина сидить в колясці, мило тримаючи в роті великий палець і серйозно дивлячись в об'єктив. На Софії - смугаста кофточка, також мама зробила їй два милих хвостики з яскравими гумками.

Дімопулос розповіла, що дівчинка любить купатися і завжди перебуває в гарному настрої.

Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки

Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)

"Ця дівчинка як би натякає, чому її Мама на час зникла з просторів инстаграма. Нам скоро 9 місяців і ми:

  • на днях почали повзати (хоч і не дуже любимо це діло);
  • досі не маємо зубок;
  • ввели сир, йогурт і перепелині яйця;
  • обожнюємо воду і купатися;
  • завжди в гарному і грайливому настрої;
  • маємо чіткий графік сну, неспання і годування;


Якось в розмові з подругами, я гарно описала свій стан з приводу Софії – коли я беру її на руки, змінюється хімія моєї крові Я так відчуваю", - поділилася співачка.

Користувачі мережі прийшли в захват і засипали Санту розчуленими коментарями.

  • Маленька красотуля!
  • Татова донечка. Але на фотографіях вся енергетика від мами
  • Яка принадність. Солодка лапуська
  • Така булочка
  • Мені здається, хімія в твоїй крові змінюється навіть, коли ти пишеш про неї)
  • така ніжність. татова доча
  • Ватрушка моя солодка
  • Мамине щастя
  • Дівчинка просто диво,лапулечка
  • Така красотуличка зростає. Хочу і собі таку принцесу
  • Дякую за чудові фото. хімія моєї крові теж змінюється від споглядання такої милоты
  • Гарна дівчинка!
  • Санта, ви неймовірно сонячна, тепла дівчина, і вам шалено йде материнство!! Ваша донька просто булочка). Добра та Божої допомоги у всіх вашій чудовій сім'ї!

Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України дочьСанта Димопулос
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