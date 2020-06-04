Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки

Фото: Санта Дімопулос з дочкою (instagram.com/santadimopulos)

Співачка розповіла про догляд за малям і її розвиток

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос деякий час приховувала обличчя донечки Софії, яку народила в минулому році в одній з клінік Монако. Однак, коли дівчинка підросла, зіркова мама представила її публіці і тепер із задоволенням ділиться фото з нею і своїми методами виховання і повернення в форму після пологів. До речі, за час другої вагітності артистка набрала аж 24 кілограми, але досить швидко змогла схуднути після народження дочки. Санта поділилася новими фото Софії, якій скоро виповниться 9 місяців, а заодно похвалилася успіхами дівчинки.

На знімку дитина сидить в колясці, мило тримаючи в роті великий палець і серйозно дивлячись в об'єктив. На Софії - смугаста кофточка, також мама зробила їй два милих хвостики з яскравими гумками.

Дімопулос розповіла, що дівчинка любить купатися і завжди перебуває в гарному настрої.

Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)

"Ця дівчинка як би натякає, чому її Мама на час зникла з просторів инстаграма. Нам скоро 9 місяців і ми:

на днях почали повзати (хоч і не дуже любимо це діло);

досі не маємо зубок;

ввели сир, йогурт і перепелині яйця;

обожнюємо воду і купатися;

завжди в гарному і грайливому настрої;

маємо чіткий графік сну, неспання і годування;

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Якось в розмові з подругами, я гарно описала свій стан з приводу Софії – коли я беру її на руки, змінюється хімія моєї крові Я так відчуваю", - поділилася співачка.

Користувачі мережі прийшли в захват і засипали Санту розчуленими коментарями.

Маленька красотуля!

Татова донечка. Але на фотографіях вся енергетика від мами

Яка принадність. Солодка лапуська

Така булочка

Мені здається, хімія в твоїй крові змінюється навіть, коли ти пишеш про неї)

така ніжність. татова доча

Ватрушка моя солодка

Мамине щастя

Дівчинка просто диво,лапулечка

Така красотуличка зростає. Хочу і собі таку принцесу

Дякую за чудові фото. хімія моєї крові теж змінюється від споглядання такої милоты

Гарна дівчинка!

Санта, ви неймовірно сонячна, тепла дівчина, і вам шалено йде материнство!! Ваша донька просто булочка). Добра та Божої допомоги у всіх вашій чудовій сім'ї!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї.

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Автор: Марина Настевіч