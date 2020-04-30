Мамина помічниця: Лілія Ребрик з донькою-іменинницею приготувала десерт з незвичного інгредієнту

Лілія Ребрик продовжує проводити час на домашній ізоляції з чоловіком Андрієм Дикими і двома доньками - Діаною і Поліною. При цьому час від часу зіркова мама все ж приїжджає в студію ранкової програми "Ранок з Україною", де вона є телеведучою. Однак більшу частину часу Лілія дотримується необхідних заходів обережності і ізоляції. Вдома Ребрик даремно часу не втрачає. Телеведуча неодноразово зазначала, що нарешті може присвятити багато уваги чоловікові і дочкам, зайнятися приготуванням улюблених страв, а також облагороджувати територію свого заміського будинку. Більш того, Ребрик також планує в цьому році розбити біля будинку невеличкий город - саджанці вже готові.

А от сьогодні, 30 квітня, у родині Ребрик особливий день. Адже саме сьогодні її молодша дочка Поліна святкує день народження - дівчинці виповнилося рівно два роки. З такої нагоди Лілія написала зворушливий пост, згадавши минулий день народження доньки. Ведуча засмучена тим фактом, що в цьому році їй з чоловіком не вийде організувати яскраве свято для доньки в колі рідних - вони приєднаються до святкування по відео зв'язку.

Але найголовніше, що дівчинці вдома нудьгувати не доводиться. Зіркова мама приготувала з малятком смачний десерт, який дуже любила сама Лілія в дитинстві, а саме - солодка картопля. І до речі, для приготування цього простого і швидкого частування телеведуча використовувала черству паску! Її необхідно перетерти в дрібні сухарики.

Також для приготування вам знадобляться: какао (2 ст. л.), 150 г цукру, 150 г масла, 125 мл молока і цукрова пудра, щоб прикрасити "картоплю".

Весь процес приготування Ребрик зняла на відео. При цьому своїй зірковій мамі старанно допомагала Полінка. Дівчинка також просила ліпити "котлетки". Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Також Лілія згадала, як відзначала день народження Поліни в минулому році.

“Рік тому саме у цей час в мене тривали останні приготування: прасувала дівчаткам плаття, вигадувала їм зачіски, ще раз і ще раз переглядала подарунки, які ми з Диким спакували для Полі. У сам день народження ми зібралися з нашими батьками, друзями, дітьми, було весело, смішно, була справжня вечірка (ясно, що дитяча, але й дорослі не сумували)", - ділиться спогадами телеведуча.

А ось в цьому році Поліну чекає більш скромний, але все одно душевне свято.

“Цього року в нас буде сімейний день народження: тільки ми четверо, на природі, під співи птахів (ви ж чули, як вони у нас співають?), а батьки з друзями будуть далеко від нас - на відеозв’язку. Звісно, на Полю вже чекає купа подарунків! Звісно, жоден карантин не завадить дівчаткам бути гарними: у легких повітряних сукнях і з шикарними зачісками (хай ми їх і зробимо самі, як вміємо!). І, звісно, нам буде весело, смішно, і ми влаштуємо справжню сімейну вечірку! Але ясно, що це буде щось інакше, це буде новий досвід для всіх нас - ще ніколи ми так не відзначали жодне свято!" - оптимістично пише Лілія Ребрик.

Також свій пост щаслива мама супроводила кадром з минулого року. На знімку ведуча тримає на руках Поліну, якій виповнився рік. Поруч - старша дочка Діана (у серпні дівчинці виповниться 8 років). А також чоловік Ребрик - хореограф Андрій Дикий.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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