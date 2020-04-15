ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 18:34
Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкою
Мілла Йовович з доньками (фото: instagram.com/millajovovich)

Зірка порадувала шанувальників

Мілла Йовович – невгамовна багатодітна матуся, яка не перестає радувати мережу своїми зворушливими дитячими постами. Зовсім недавно вона розчулила шанувальників кадрами, на яких позують дві молодші дочки Мілли: 5-річна Дэшилл Іден та 2-місячна Оушан. Дівчата обіймаються і цілуються, демонструючи справжню сестринську прихильність. А кілька годин тому Йовович не втрималася від власного знімка з новонародженою дочкою.

Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкоюМамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкоюМамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкоюМілла і її молодша дочка (фото: instagram.com/millajovovich)

44-річна зірка тримає Оушан, одягнену в смугастий костюмчик, на руках, і не може стримати щасливої усмішки. Та й сама крихта посміхається в камеру. На одному з фото Мілла ніжно цілує дитину.

«Я і моя мала. Крихта Оушан стає така велика! Вона такий комунікатор, я дійсно відчуваю, що вона бурчить і булькає, що вона не може дочекатися, щоб почати говорити. Може бути, мотивація полягає в тому, що сестри постійно базікають з нею. Вона теж така весела. Навіть набагато більше, ніж мої дві доньки. Як тільки люди розмовляють з нею, вони нагороджуються величезною посмішкою, і я кажу вам, що немає нічого краще, ніж посміхатися дитині! Я посилаю вам багато любові під час цієї блокування. Я сподіваюся, що ви в безпеці!».

Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкоюМолодші дочки Мілли (фото: instagram.com/millajovovich)

Мережа вибухнула бурхливими обговореннями знаменитої мами і її чарівної дитини. Багато хто відзначив, що малятко росте такий же копією Мілли, як і інші дівчатка.

Нагадаємо, в сім'ї Мілли Йовович і режисера Пола Андерсона, за якого вона вийшла заміж в 2009-му році, підростає 3 дівчинки. Старша Евер Гарбо, якій в листопаді виповниться 13 років, вже встигла засвітитися в якості актриси і моделі. Середня Дэшилл Іден нещодавно відзначила 5-річчя. А малятко Оушан народилася всього пару місяців тому – 2-го лютого 2020-го року. Потрібно відзначити, що всі діти знаменитого подружжя неймовірно схожі між собою і успадкували кращі риси батьків.

Зірка "Буремного перевалу" померла від COVID-19: працювала в клініках по всьому світу Чарівна родина: Гвінет Пелтроу захопила мережу красою дітей на рідкому загальному фото
Новини України актрисаМилла Йовович
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся