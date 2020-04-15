Мамина копія: Мілла Йовович зачарувала мережу милим фото з 2-місячною дочкою

Мілла Йовович з доньками (фото: instagram.com/millajovovich)

Зірка порадувала шанувальників

Мілла Йовович – невгамовна багатодітна матуся, яка не перестає радувати мережу своїми зворушливими дитячими постами. Зовсім недавно вона розчулила шанувальників кадрами, на яких позують дві молодші дочки Мілли: 5-річна Дэшилл Іден та 2-місячна Оушан. Дівчата обіймаються і цілуються, демонструючи справжню сестринську прихильність. А кілька годин тому Йовович не втрималася від власного знімка з новонародженою дочкою.

Мілла і її молодша дочка (фото: instagram.com/millajovovich)

44-річна зірка тримає Оушан, одягнену в смугастий костюмчик, на руках, і не може стримати щасливої усмішки. Та й сама крихта посміхається в камеру. На одному з фото Мілла ніжно цілує дитину.

«Я і моя мала. Крихта Оушан стає така велика! Вона такий комунікатор, я дійсно відчуваю, що вона бурчить і булькає, що вона не може дочекатися, щоб почати говорити. Може бути, мотивація полягає в тому, що сестри постійно базікають з нею. Вона теж така весела. Навіть набагато більше, ніж мої дві доньки. Як тільки люди розмовляють з нею, вони нагороджуються величезною посмішкою, і я кажу вам, що немає нічого краще, ніж посміхатися дитині! Я посилаю вам багато любові під час цієї блокування. Я сподіваюся, що ви в безпеці!».

Молодші дочки Мілли (фото: instagram.com/millajovovich)

Мережа вибухнула бурхливими обговореннями знаменитої мами і її чарівної дитини. Багато хто відзначив, що малятко росте такий же копією Мілли, як і інші дівчатка.

Нагадаємо, в сім'ї Мілли Йовович і режисера Пола Андерсона, за якого вона вийшла заміж в 2009-му році, підростає 3 дівчинки. Старша Евер Гарбо, якій в листопаді виповниться 13 років, вже встигла засвітитися в якості актриси і моделі. Середня Дэшилл Іден нещодавно відзначила 5-річчя. А малятко Оушан народилася всього пару місяців тому – 2-го лютого 2020-го року. Потрібно відзначити, що всі діти знаменитого подружжя неймовірно схожі між собою і успадкували кращі риси батьків.