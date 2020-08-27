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Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Четвер 27 серпня 2020 10:42
Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні
Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Ведуча показала стильну фотосесію 7-річної Діани

Лілія Ребрик – мама двох прекрасних дочок, яких вона виховують у любові та розумінні. Старша, 7-річна Діана, вже вирішила йти по стопах артистки – вона знімається в серіалах і фільмах, займаємося танцями в студії тата Андрія Дикого і бере участь у модельних зйомках. Артистизму дівчинці не позичати! Лілія опублікувала цілу серію фото за участю донечки, на яких вона виступила в якості моделі.

Діана вела себе перед камерою як справжній професіонал – легко і невимушено позувала і демонструвала танцювальні вбрання. На деяких фото вона постала в компанії свого партнера по танцях. Дівчинка приміряла сукні, легкі фитинові спідниці і стильний зручний облягаючий верх. Діана показала брендові вбрання від студії свого тата-хореографа, створні спільно з вітчизняної торговою маркою одягу для дітей.

Шанувальники прийшли в захват від юної моделі і зазначили, що вона росте маминою копією.

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

7-річна Діана виступила в якості моделі танцювального одягу для дівчаток (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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  • Які чудові
  • Мамина доня
  • Яка ж у Вас дочка красуня! Нехай буде здоровою і щасливою
  • Мило
  • Красуня
  • Красуня! Вся в маму
  • Доця у різних образах чарівна! Справжня леді!
  • Модельки
  • Яка ж вона у вас красуня. Просто неймовірна. Щастя їй
  • Красунечка, мамина копія.Хай щастить та будьте здорові!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розкрила основи свого стилю і розповіла про вибір гардеробу.

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Новини України Лілія Ребрик
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