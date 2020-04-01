Мамина копія: Алессандра Амбросіо захопила мережу красою доньки-підлітка

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчинка росте маминою копією

Алессандра Амбросіо не перестає приємно дивувати сімейними знімками. Так, 38-річна супермодель на карантині займається приємними і звичними справами: приділяє час спорту і прогулянок, загоряє, а також присвячує багато часу дітям і коханому. Особливою популярністю останнім часом в її мікроблозі користуються відео з 11-річною дочкою.

Нещодавно знаменита бразильська модель і малятко записали спільний ролик для мережі TikTok – вони танцюють синхронно кумедний танець. У підписі Алессандра позначила, що нарешті рада чого повчитися у дочки. Шанувальники не змогли не відзначити не тільки пластику і красу обох, але і їх безсумнівну схожість. І нове фото знову тільки підтвердило думку фоловерів спекотної красуні.

Дочка Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На ньому фігурує вже сама Аня Луїза. Маля лежить біля басейну, розмальовуючи різнокольоровими крейдами плити. Одягнена Аня Луїза в короткі шорти і худі. Крім художніх талантів, в очі кидаються та її нескінченні, по-дівочі стрункі ноги, а також миле личко.

Шанувальники не змогли не захопитися, як дівчинка підросла останнім часом, а також як вона схожа на маму. Багато хто відзначив довжину ніг і складну фігуру дівчинки. «Яка мила», «Я не можу повірити, що у неї такі довгі ноги в її віці», – пишуть вони. Що ж, з такою зовнішністю дівчинці явно судилося слідом за Амбросіо підкорювати модні подіуми. Нагадаємо, сама Алессандра всіляко сприяє цьому процесу, запрошуючи Аню Луїзу з собою на покази і світські заходи.

Модель на карантині (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також у сім'ї Алессандри і її нинішнього бойфредна Ніколо Одді підростає син Ноа, якому в травні виповниться 8 років. Коханий моделі відмінно ладнає з дітьми Амбросіо від першого шлюбу. Самі вони поки що не оформили стосунки і не дали приводів подумати про поповнення в сімействі. Але судячи з того, як Ніколо обожнює Аню Луїзу і Ноа, він явно хоче стати батьком.