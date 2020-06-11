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Мамин помічник: Маша Єфросиніна поділилася геніальним і простим лайфхаком від синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2020 - 11:38
Мамин помічник: Маша Єфросиніна поділилася геніальним і простим лайфхаком від синочка
Маша Єфросиніна з сином Олександром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча похвалилася хазяйновитістю синочка Сашка

Маша Єфросиніна часто ділиться в Instagram своїми сімейними буднями, а її традиційним "гостем" на сторінці є синочок Олександр. Ведуча показує хлопчика в сторіз і охоче публікує фото і відео з ним, тоді як дочка Нана хоче залишатися за кадром. Теледіва зізнається, що вона – не ідеальна мама, зате намагається максимально розуміти своїх дітей, давати їм турботу, увагу, ласку і будувати близькі довірчі стосунки. І такий чудовий підхід до виховання дає свої плоди – так, Саша вже проявляє самостійність і підтримує порядок, а його мама охоче поділилася лайхаком від синочка на особистій сторінці.

На відео хлопчик за допомогою саморобної картонній конструкції акуратно складає свій реглан.

"Лайфхак від Олександра, як складати одяг перед сном", - підписала Маша пізнавальне відео з сином.

Маша Єфросиніна показала лайфхак від синочка (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Зіркові друзі Маші поспішили прокоментувати побачене. "Наша людина!" - написав Юрій Горбунов. "Господині на замітку",- зазначила Катя Осадча. Також під фото залишила коментар і Даша Астаф'єва.

Лайфхак сподобався і шанувальникам Маші, а також їх розчулив господарський талант Олександра.

  • Це геніально
  • Який молодець. Відмінний спосіб, щоб привчити до порядку!
  • Такий солодкий
  • Браво
  • Розумник
  • Супер
  • Клас
  • Супер! Молодець, Олександр!
  • Мамин помічник

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Ефрофинина показала рідкісні та унікальні кадри з сестрою Лізою в день її народження.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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