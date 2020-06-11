Мамин помічник: Маша Єфросиніна поділилася геніальним і простим лайфхаком від синочка

Маша Єфросиніна з сином Олександром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча похвалилася хазяйновитістю синочка Сашка

Маша Єфросиніна часто ділиться в Instagram своїми сімейними буднями, а її традиційним "гостем" на сторінці є синочок Олександр. Ведуча показує хлопчика в сторіз і охоче публікує фото і відео з ним, тоді як дочка Нана хоче залишатися за кадром. Теледіва зізнається, що вона – не ідеальна мама, зате намагається максимально розуміти своїх дітей, давати їм турботу, увагу, ласку і будувати близькі довірчі стосунки. І такий чудовий підхід до виховання дає свої плоди – так, Саша вже проявляє самостійність і підтримує порядок, а його мама охоче поділилася лайхаком від синочка на особистій сторінці.

На відео хлопчик за допомогою саморобної картонній конструкції акуратно складає свій реглан.

"Лайфхак від Олександра, як складати одяг перед сном", - підписала Маша пізнавальне відео з сином.

Маша Єфросиніна показала лайфхак від синочка (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Зіркові друзі Маші поспішили прокоментувати побачене. "Наша людина!" - написав Юрій Горбунов. "Господині на замітку",- зазначила Катя Осадча. Також під фото залишила коментар і Даша Астаф'єва.

Лайфхак сподобався і шанувальникам Маші, а також їх розчулив господарський талант Олександра.

Це геніально

Який молодець. Відмінний спосіб, щоб привчити до порядку!

Такий солодкий

Браво

Розумник

Супер

Клас

Супер! Молодець, Олександр!

Мамин помічник

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Ефрофинина показала рідкісні та унікальні кадри з сестрою Лізою в день її народження.

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Автор: Lite