"Мамин прихильник": Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом

Співачка порадувала шанувальників приємною новиною

Популярная певица Джамала, которая с удовольствием радует поклонников фото со своим подросшим сыночком, снова показала снимок , на котором запечатлен ее главный фанат. Кадр с малышом появился в Instagram.

Артистка анонсировала выход своей виниловой пластинки "Крила" и порассуждала о музыкальных предпочтениях, ведь это настолько личная тема, что спорить о вкусах бесполезно.

"То коллективное удовольствие, которое мы получаем от музыки, тесными узами связано с местом, памятью и личными впечатлениями. Поэтому все дебаты по поводу предпочтительного музыкального формата могут вызвать горячую реакцию. Прежде всего, это очень человеческая и личная тема, и неважно, о чем речь - о куче старых пленок с подписями, о кассетах с оригинальными записями или о любовно подготовленном списке любимых мелодий на iTunes. У большинства любителей музыки с их коллекциями связаны важные воспоминания. Но есть один формат, у которого остается множество преданных фанатов, и который превосходит все остальное. Это виниловые пластинки. На протяжении века с лишним любители музыки любят их за физические качества и то тепло, которое дает звук винила, не говоря уже о волнении, связанном с поисками пластинок", - процитировала она слова Гарри Сворда.

Фото: новая пластинка Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась своей радостью презентовать поклонникам альбом на пластинке, показав его красочную обложку.

"Ничто не сравнится с эмоциями, которые испытываешь, когда держишь в руках свой альбом в формате виниловой пластинки! Это ещё и полотно, на котором дизайнеры, фотографы, стилисты могут дать волю фантазии. Друзья, я счастлива представить альбом КРИЛА на виниле. Ты можешь купить винил себе или подарить кому-то, приурочив к празднику. А можешь не искать повода, чтобы подарить людям крылья... С любовью, ваша Джамала!" - написала звезда.

Фото: новая пластинка Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки пришли в восторг не столько от самой новости, сколько от трогательного фото сына знаменитости, который маленькими ручками трогает пластинку, на которой изображена его мама.

"Это так мило, милашечная ручка", "Мамин поклонник", "Самые красивые пальчушки. Люблю пухленькие ручошки… Клас", "Джамала! Вы как цветок... Который расцвёл на рассвете у гор... Счастья вашей семье!" - искренне писали поклонники.

Напомним, что Джамала показала трогательное семейное фото с сестрой и мамой, сравнив свою семью со знаменитым семейством Кардашьян.

К слову, в после первого Нацотбора конкурса Евровидение 2019 Джамала назвала своих фаворитов и пояснила, чем они ее зацепили.

Видео: РБК-Украина