Мама і дружина року: Топалов зворушливо оцінив досягнення Тодоренко

Чоловік відомої ведучої і молодої мами розповів, чому пишається коханою

Российский музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее попросил совета у поклонников, умилил сеть трогательной публикацией, посвященной любимой супруге. На своей странице в Instagram артист опубликовал милое совместное фото с женой и рассказал, как он гордится ее достижениями - как в рабочей, так и в семейной сфере.

По словам Влада, Регина очень много сил и времени тратит на свое шоу и при этом остается замечательной женой и мамой.

"Ууууух! Чем бы это дитя не тешилось, лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? Уже посмотрели? По моей физиономии там сразу видно, как мне все это нравится. Регина, дорогая! Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет. Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты - мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно! Рарараааа!" - написал Топалов.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники позитивно оценили шоу Тодоренко, а также похвалили ее мужа за то, что так поддерживает любимую во всех начинаниях.

"Региночка умничка. Главное всегда поддерживать жену )) молодцы";

"Браво Влад, слова настоящего мужчины, любящего мужа и отца, искренне и по честному!!!!! Счастья и здоровья Вашей красивой семье!!!";

"Поддержка очень важна, молодец, Влад ) удачи Регине ) шоу бежим смотреть";

"Поддержка мужа - самое ценное для женщины! Не говорю про деток))) А ещё крутость мужчины, как главы семейства - это когда в семье все могут счастливо реализовывать таланты! Влад - Вы супер!!!";

"Вы клевые! Счастья Вашей семье! Так приятно читать! Вы молодец";

"Молодец, Влад! Слова настоящего мужчины. Дай Бог вашей семье крепкого здоровья!";

"Это так здорово когда муж поддерживает жену, в этом и проявляется любовь, не в красивых словах, а поступках, на которые ты способен ради семьи", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, Регина Тодоренко решилась показать фигуру через 3 месяца после родов и поделилась в сети фото в купальнике.

Отметим, что телеведущая сейчас отдыхает с маленьким сыном Михаилом в ОАЭ, оставив мужа дома "на хозяйстве".