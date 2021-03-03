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Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 10:13
Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати? Оля і Світлана Полякови (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Кисельова

Мама української співачки Олі Полякової Світлана опублікувала фотографію з архівним знімком 16-річної давності. Жінка поділилася знімком до дня народження своєї внучки Маші, показавши на фото момент, коли крихітку забирали з пологового будинку.

Знімок мама Полякової опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Кадр був зроблений під час виписки з пологового будинку Полякової та її доньки Маші. Сама майбутня артистка позувала в білосніжному вбранні і береті на голові. На руках вона тримала свою новонароджену дочку Машу. Поряд з артисткою стояла її мама Світлана.

"Забираю Машеньку з пологового будинку 16 років тому", – підписала кадр жінка.

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Оля Полякова з донькою Машею і мамою Світланою 16 років тому (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Шанувальники сімейства Полякових відразу впізнали артистку. Багато з них вважали, що Оля практично не змінилася за останні 16 років.

"Прекрасні дівчата, ви не змінюєтеся", "Оля не змінилася взагалі", "Оля не змінилася! Тепер донечка догнала, як сестри", – пишуть люди в коментарях.

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Скріншоти (instagram.com/svitusyapolyakova)

Варто відзначити, що раніше Оля публікувала іншу добірку архівних фотографій. На одному з них вже можна помітити підрослу Машу.

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Оля Полякова з донькою Машею і мамою Світланою (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Нагадаємо, що до цього Оля Полякова зворушила постом про доньку Машу до її дня народження.

Раніше ми писали, що Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.

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