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Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Новина українською → Среда 03 марта 2021 10:13
Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать? Оля и Светлана Поляковы (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Киселева

Мама украинской певицы Оли Поляковой Светлана опубликовала фотографию с архивным снимком 16-летней давности. Женщина поделилась снимком ко дню рождения своей внучки Маши, показав на фото момент, когда новорожденную забирали из роддома.

Снимок мама Поляковой опубликовала в социальной сети Instagram.

Кадр был сделан во время выписки с роддома Поляковой и ее дочери Маши. Сама будущая артистка позировала в белоснежном наряде и берете на голове. На руках она держала свою новорожденную дочь Машу. Рядом с артисткой стояла ее мама Светлана.

"Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад", – подписала кадр женщина.

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Оля Полякова с дочкой Машей и мамой Светланой 16 лет назад (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Поклонники семейства Поляковых сразу узнали артистку. Многие из них посчитали, что Оля практически не изменилась за последние 16 лет.

"Прекрасные девочки, вы не меняетесь", "Оля не изменилась вообще", "Оля не изменилась! Теперь доченька догнала, как сестры", – пишут люди в комментариях.

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Скриншоты (instagram.com/svitusyapolyakova)

Стоит отметить, что ранее Оля публиковала другую подборку архивных фотографий. На одном из них уже можно заметить подросшую Машу.

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Оля Полякова с дочкой Машей и мамой Светланой (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Напомним, что до этого Оля Полякова растрогала постом о дочке Маше к ее дню рождения.

Ранее мы писали, что Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность.

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