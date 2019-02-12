"Мама поганого не навчить": Слава з "НеАнгелів" похвалилася фото-талантом 4-річного сина

Шанувальники співачки зазначили, що подібні моменти — особливо цінні

Слава Каминская буквально умилила своих подписчиков, опубликовав серию снимков, сделанных ее сыном Леонардом. При этом следует отметить, что мальчику всего 4 года!

Солистка поп-группы "НеАнгелы" объяснила, что сынок попросил ее научить его фотографировать. С первого раза получилось не очень "профессионально", зато забавно и, как говорят, на память.

"Мама плохому не научит. Я художник, я так вижу", — с улыбкой подписала серию снимков Слава. При этом счастливая мама все же сделала совместной селфи с сыном.

Слава Каминская с сыночком Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)

Забавные фото, сделанные 4-летним сыном Славы (фото: instagram.com/babaslavka)

Кстати, напомним, что до этого Слава Каминская очаровала сеть трогательным фото с мужем и детьми.

Что касается работ юного фотографа, поклонники украинской исполнительницы пришли в восторг. Некоторые поделились личным подобным опытом.

"Ахаха))) у нас тоже фотограф подростает юный)) у вас даже очень замечательные фото вышли, у нас "мама-попа" выходит", — смеется omakhrova.

"Мой тоже так раньше фоткал) Но фотки реально крутые могут получится", — пишет nyesya.

"Мама такая, какая она есть. Замечательный фотограф, все подмечено по существу!" — отмечает tatyanacherepova.

"А что? Вторая и третья - просто шедевры предметного фото", — замечает kris_tinanazari.

"А мне понравилось, акцент на деталях", — соглашается doctorolga.

"Здорово! Сквозь все фото — любовь!" — восхищается nadyakostenyuk.

"3 фотография крутая, что-то есть в ней", — подчеркивает rita_chaban.

"Настоящий профессионал, части тела сейчас в моде!" — улыбается oksanagunko55.

"Конфетки всегда фотографируют только самое главное и очень быстро", — умиляется ivchenko.darya.

Сын Славы Каминской — Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильным образом в фуражке и меховой жилетке. Певица посетила Украинскую неделю моды, где также дала короткое интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя".

Также Слава Каминская восхитила пикантным фото в нижнем белье. 34-летняя певица продемонстрировала идеальную фигуру.