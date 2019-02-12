"Мама поганого не навчить": Слава з "НеАнгелів" похвалилася фото-талантом 4-річного сина

Шанувальники співачки зазначили, що подібні моменти — особливо цінні
Слава Каминская буквально умилила своих подписчиков, опубликовав серию снимков, сделанных ее сыном Леонардом. При этом следует отметить, что мальчику всего 4 года!
Солистка поп-группы "НеАнгелы" объяснила, что сынок попросил ее научить его фотографировать. С первого раза получилось не очень "профессионально", зато забавно и, как говорят, на память.
"Мама плохому не научит. Я художник, я так вижу", — с улыбкой подписала серию снимков Слава. При этом счастливая мама все же сделала совместной селфи с сыном.
Слава Каминская с сыночком Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)
Забавные фото, сделанные 4-летним сыном Славы (фото: instagram.com/babaslavka)
Кстати, напомним, что до этого Слава Каминская очаровала сеть трогательным фото с мужем и детьми.
Что касается работ юного фотографа, поклонники украинской исполнительницы пришли в восторг. Некоторые поделились личным подобным опытом.
Сын Славы Каминской — Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильным образом в фуражке и меховой жилетке. Певица посетила Украинскую неделю моды, где также дала короткое интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя".
Также Слава Каминская восхитила пикантным фото в нижнем белье. 34-летняя певица продемонстрировала идеальную фигуру.