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Мама відпочиває: дочка Олі Полякової переспівала відомий хіт

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Субота 22 травня 2021 17:03
Мама відпочиває: дочка Олі Полякової переспівала відомий хіт Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

16-річна дочка популярної співачки Олі Полякової Маша поки точно не вирішила, чим хоче займатися, так що пробує себе в різних областях. Дівчина веде свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 170 тисяч підписників. Крім іого, вона пішла по маминих стопах і займається з педагогом по вокалу, а також співає у своїй рок-групі. Вона записала кавер на популярну зараз пісню DEAD BLONDE- "Хлопчик на дев'ятці".

Відео зі своїм варіантом виконання Маша опублікувала в Instagram.

Юна співачка постала в ролику в стильній білій сорочці оверсайз, яку доповнила чорним корсетом з ременями в зоні талії.

Вона зробила яскравий макіяж з чорними стрілками на очах і червоною помадою, а своє довге волосся залишила розпущеним.

Маша впевнено співає композицію, підігруючи собі на укулеле.

"Як вам кавер?",- написала дочка Полякової у підписі до публікації.

Її зіркова мама підтримала дочку і похвалила її в коментарях.

"Роби більше каверів. Класно співаєш! Дуже чисто по інтонації, і дзвінко!!! Крута!"- зазначила Оля Полякова.

Користувачам мережі також сподобався кавер Маші і вони засипали її компліментами.

  • Дуже гарний голос, як у мами
  • Цікаво, це стильно!
  • Очманіти і не встати
  • Ти неймовірна, будь собою
  • Мама відпочиває
  • В ноти дуже гарно попадаєш
  • Клас, просто шедевр! Талантище
  • Досить незвично
  • Маша, у тебе дуже гарний голос
  • Мені сподобалося! Умничка!!!
  • Краще ніж у мами голос! Хоча у твоєї мами найкрасивіший голос в Україні!
  • Дуже круто
  • Майбутня співачка, чарівна дівчина
  • Класно, вся в маму
  • У тебе такий класний голос

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в міні і стильній джинсівці розохотила мережу фото в центрі Києва.

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