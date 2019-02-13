"Мама-курка з курчатами": Слава Камінська умилила яскравими family look

Співачка зачарувала фотопідбіркою з сином та донькою

Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская очаровала сеть совместным фото с сыном Леонардом и дочерью Лаурой, которые она опубликовала в Instagram. Мама и дети были одеты в идентичные наряды, что еще больше умилило поклонников артистки.

Звезда сделала целую подборку милых family look'ов. На одном из фото на позирует с детками в оливковых спортивных костюмах, а надругом - красуется в бирюзовых. Также Слава и Лаура с Леонардом одеты в ярко-оранжевые свитшоты и штаны с лампасами.

"Не знаю, как вы, но я очень люблю, когда малые одинаково "няшно" одеты. А еще люблю, когда и я вместе с ними. Сразу видно, мама-курица со своими цыплятами на прогулке", - с юмором подписала фотоподборку она.

Слава Каминская с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Пользователи пришли в восторг от созерцания семейной идиллии и забросали комплиментами стильную звездную маму и ее любимчиков.

Слава Каминская с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

"Очень красиво, красивая мама и детки", "Боже мой, какая милота! Тоже мечтаю так же одеваться со своими детишками!", "Все образы классные!", "Стильная мама и детки модные", "Мама клушка, это замечательно, а главное красиво и мило!", "Классный семейный лук", - не скупились на похвалу комментаторы.

Напомним, что Слава Каминская показала талант своего сыночка Леонарда, которого певица учила делать стильную фотосессию.

Ранее Слава Каминская из группы "НеАнгелы" похвасталась милым семейным фото с мужем и детьми.

К слову, Слава Каминская во время поездки в Грузию не смогла отказать себе в гастрономических удовольствиях и восхитилась местной кухней.