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Мама і хрещена Насті Каменських заспівали дуетом: прем'єра пісні

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 13:17
Мама і хрещена Насті Каменських заспівали дуетом: прем'єра пісні
Алла Кудлай та Лідія Каменських (фото: прес-служба співачки)

Автором слів і музики виступив Олексій Потапенко (Потап)

Родина Насті Каменських поповнилася співочим дуетом. Мама Насті, Лідія Каменських (екс-вокалістка хору ім. Верьовки), і хрещена, Алла Кудлай (народна артистка України), презентували пісню "Подруга". Прем'єра треку відбулася на YouTube, Apple Music, Google Play і інших популярних майданчиках.

Іронічну композицію про жіночу дружбу Настя подарувала мамі на честь дня народження. Автором слів і музики виступив Олексій Потапенко. Таким чином, молода подружня пара втілила в реальність маленьку мрію своїх рідних.

"Мама з хрещеною давно хотіли заспівати дуетом і часто обговорювали цю ідею. Я про це знала, тому вирішила зробити сюрприз і втілити в реальність їхню мрію. Для мене сім'я завжди була і буде на першому місці, і я не пропускаю можливості порадувати близьких - адже бачити вогники в їхніх очах - неймовірне щастя", - зазначила Настя Каменських.

Лідія Каменських & Алла Кудлай

Ексклюзивна передпрем'єра пісні відбулася на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", що стало несподіванкою для глядачів. Разом з новоспеченим дуетом на сцені запалили і "Життєлюби". В акціях цієї благодійної організації NK брала участь не один рік і отримала почесне звання "Суперонучки".

"Для мене, звичайно ж, найкращий подарунок - це успіхи моєї дочки, яка першою серед українських артистів вийшла на міжнародний рівень, підкоривши Латинську Америку. Неймовірно пишаюся її досягненнями. Пісня "Подруга" стала дуже несподіваним сюрпризом. Хоча більший подарунок для мене, звичайно ж, моя дочка і те, яких вершин вона досягла. Виступати з нею на одній сцені була велика гордість для нас", - додала Лідія Каменських.

Прем'єра треку відбулася на YouTube, Apple Music, Google Play та інших популярних майданчиках.

Раніше Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве і гаряче.

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Новини України Настя КаменськихсемьяПотап
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