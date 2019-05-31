Мама вдома: Осадча без макіяжу зворушила мережу фото з синочком

Теледіва порадувала шанувальників ніжним знімком
Катя Осадча дуже багато працює і постійно з'являється на різних світських заходах, захоплюючи стильними і ефектними нарядами. Так, нещодавно ведуча полонила вишуканим образом у рожевих тонах на вечірці з нагоди 15-річчя журналу Pink в Україні. Тим більше вона цінує тихі сімейні моменти, коли вдається побути з коханим чоловіком і сином.
На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася ніжним фото, на якому вона зображена в білому платті в горошок і без краплі макіяжу на обличчі. На руках вона тримає дворічного синочка Івана, малюк при цьому спиною до камери.
"Мама вдома #нашеліто", - підписала милу публікацію Осадча.
Фото: Катя Осадча з сином Іваном (instagram.com/kosadcha)
Підписники теледіви поспішили залишити розчулені коментарі, багато просять показати вже обличчя хлопчика, яке Осадча та Горбунов поки приховують.
Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.
Також до цього 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.