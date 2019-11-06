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Малишкі на вигулі: Оля Полякова провела вечір у компанії зі стильніми доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 11:26
Малишкі на вигулі: Оля Полякова провела вечір у компанії зі стильніми доньками
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нарешті, прихильники Полякової також побачили нове фото з Алісою, яка не літала з мамою на відпочинок до Італії

Оля Полякова нещодавно всього пару днів як повернулася з Італії. Нагадаємо, що на острові Сицилія українська співачка проводила відпочинок з користю. Полякова записалася на серію кулінарних майстер-класів, які проводили італійські шеф-кухаря. Процес навчання, а також розваги Полякова активно записувала і показувала шанувальникам в instagram-сторіз. До речі, на відпочинку зі своєю зірковою мамою також приєдналася її старша дочка. Разом із 14-річною Машею Полякова зробила загальне фото, позуючи в бікіні. Що викликало справжній фурор в мережі.

Повернувшись у Київ, Оля Полякова і не думає відпочивати. Українська "Королева ночі" взялася за "епатаж". Так, 4 листопада Ольга відвідала концерт групи The HARDKISS в столичному Палаці Спорту, звідки зробила яскраве фото в дуже провокаційному образі. Співачка позує в "голій" сукні в президентській ложі.

А ще трохи пізніше Полякова потішила шанувальників рідкісним фото, на якому позують відразу дві дочки виконавиці - Маша і Аліса.

Зіркова мама вирішила сходити зі своїми дівчинками в ресторан. "Малишкі на вигулі", - грайливо підписала фото Полякова.

Малишкі на вигулі: Оля Полякова провела вечір у компанії зі стильніми доньками

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

При цьому Маша і Аліса одягнені дуже стильно. На Маші - трендовий брючний костюм у жовто-зелену клітку. Зазначимо, що клітинка завжди актуальна і залишається в тренді. Аліса також не відстає від сестри. Дівчинка позує в куртці зі штучного хутра рожевого відтінку.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова умилила рідкісними домашніми фото з красунею-дочкою. За весь час відпочинку в Італії так нічого і не опублікувала. Лише в кінці насиченого відпочинку нарешті опублікувала серію душевних фото з Машею.

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