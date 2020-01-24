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Крихітка на мільйон: Світлана Лобода покрасувалася в мікро-бікіні на елітному курорті

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 13:41
Крихітка на мільйон: Світлана Лобода покрасувалася в мікро-бікіні на елітному курорті
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Свої ідеальні форми варто показувати частіше, вважає співачка

Світлана Лобода, яка влаштувала собі відпочинок біля океану, хоч і не зізнається де саме проводить час, однак регулярно звітує в фотопостах Instagram про те, як проводить відпустку.

Вона регулярно публікує знімки, зроблені серед пальм і блакитних хвиль, показуючи свою фігуру у всій красі.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвисті пляжні знімки, на яких вона позує в мікро-бікіні відтінку нюд, який вигідно підкреслює округлості співачки, залишивши зовсім небагато місця для фантазії, адже купальник практично нічого не прикриває. Незмінно на Світлані можна помітити сонцезахисні окуляри і багато трендових прикрас.

Крихітка на мільйон: Світлана Лобода покрасувалася в мікро-бікіні на елітному курорті

Крихітка на мільйон: Світлана Лобода покрасувалася в мікро-бікіні на елітному курорті

Переглянути "гарячі" фото Лободи повністю можна тут

Артистка вміє красиво позувати, а коли навколо білосніжний пісок і блакитна вода, знімки виходять просто чудові, про що не забули згадати в коментарях шанувальники творчості Лободи:

  • Крихітка на мільйон
  • Ти неймовірно прекрасна
  • Клас
  • Хороша
  • Красиве тіло
  • Це взагалі законно: бути такою красивою???
  • Фігура шикардос!
  • Нереальна Богиня!
  • Великий океан, для великої людини)

Нагадаємо, що в родині Світлани Лободи підростають дві талановиті зірочки, які на радість мамі демонструють свої таланти, так недавно вона показала запальні танці своїх дочок Єви і Тільди.

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Новини України Лобода
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