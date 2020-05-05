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Маленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2020 - 18:41
Маленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкою
Мілла Йовович з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/millajovovich)

Зірка показала нове фото молодшої дочки

Мілла Йовович, яка останнім часом часто публікує фото з усіма своїми дітьми, знову показала кадри з молодшою Оушан. Цього разу вона продемонструвала вельми інтимний момент годування дитини груддю. Тримаючи крихітку однією рукою, вона зробила селфі, на якому виглядає спокійною і умиротвореною. Щаслива матуся за своїм звичаєм зробила досить розгорнуту підпис.

Маленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМілла з молодшою донькою (фото: instagram.com/millajovovich)

«Так вдячна за ці тихі моменти з мого веселкою. Догляд за нею – це улюблений час протягом дня. Цей маленький солодкий кекс дивиться на мене своїми проникливими очима, її крихітні руки, неймовірний аромат, це пухнасте волосся... Я дуже ціню цей період нашого життя. Такий короткий сплеск у моєму житті, але він принесе найсолодші спогади, коли я подивлюсь назад», – написала зірка «5-го елемента».

Маленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюОушан схожа на своїх знаментых батьків (фото: instagram.com/millajovovich)

Шанувальники з задоволенням вступили в обговорення нового фото популярної матусі та її маляти. Багато хто відзначив, як чудово виглядає Мілла.

  • Моє серце
  • Прекрасна мама і маля
  • Чудова мама, чудова дівчинка
  • Це так мило!.. Тільки найкращого для тебе і твоєї родини!
  • Ти завжди була моєю улюбленою актрисою з часів «П'ятого елемента». Ти таке натхнення для мене, і я думаю, це так круто, що у тебе є дитина в той же час, що і у мене. Я бачу твої пости і думаю: і я! Залишайся такою ж крутою!
  • Це дійсно найкраще, що може бути! Яка ж ти прекрасна мама!
  • Я так сумую за цим періодом з моїм молодшим, йому зараз майже 3. Це так гірко-солодко, коли це закінчується...
  • Ти виглядаєш неймовірно!

Маленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкоюМаленький солодкий кекс: Мілла Йовович показала зворушливе фото 3-місячною дочкою

Коментарі до посту (фото: instagram.com/millajovovich)

До речі, цтого разц Йовович знову нанесла легкий макіяж, підфарбувавши очі і губи. За словами актриси, вона любить робити візаж вдома, так як втомилася від постійного сидіння в чотирьох стінах. Раніше вона навіть назвала улюблені відтінки помади, а також чесно відповіла, як доглядає за своєю шкірою.

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Новини України актрисаМилла Йовович
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