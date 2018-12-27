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Маленький Санта: Єва Лонгорія розчулила фото сина в новорічному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2018 - 23:10
Маленький Санта: Єва Лонгорія розчулила фото сина в новорічному костюмі
Фото: Єва Лонгорія ( instagram.com/evalongoria)

43-річна акриса виглядає дуже щасливою на знімках зі своїм первістком

Голлівудська зірка Єва Лонгорія, яка народила свого первістка 19 червня, показала милі новорічні сімейні знімки з маленьким сином Сантьяго, вдягненому в костюм Санта-Клауса. Зворушливі знімки знаменитість опублікувала в Instagram.

Шестимісячний хлопчик щиро посміхається на камеру, а також виявляє інтерес до подарунків у яскравій упаковці, а Єва не може відвести очей від свого довгоочікуваного сина.

"Ще трохи фото з першого Різдва Санті! Відкриття подарунків пройшло відмінно, як видно на знімках, він намагався з'їсти всі подарунки замість того, щоб розпакувати", - з гумором зазначила зірка.

Маленький Санта: Єва Лонгорія розчулила фото сина в новорічному костюмі

Фото: Єва Лонгорія з сином Сантъяго (instagram.com/evalongoria)

Фото щасливої мами з малюком набали близько 200 000 лайків, а шанувальники "відчайдушної домогосподарки" були розчулені зворушливими сімейними кадрами.

Маленький Санта: Єва Лонгорія розчулила фото сина в новорічному костюмі

Фото: Єва Лонгорія з сином Сантъяго (instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, що Влад Топалов присвятив щемливий кліп своїй дружині і матері його сина, українській телеведучій Регіна Тодоренко. Відео являє собою кадри з домашнього архіву пари, і показує найщасливіші моменти їхнього спільного життя.

Крім того, у листопаді цього року вперше стала мамою голлівудська актриса Джессіка Чістейн. Знаменитості довелося скористатися послугами сурогатної матері, а свою таємницю вона довго приховувала від преси.

Відео: РБК-Україна

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