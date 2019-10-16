Маленький чоловік: Катя Осадча зворушила рідкісним фото з підрослим синочком

Катя Осадча часто публікує знімки з чоловіком Юрієм Горбуновим і ділиться романтичними фото з подорожей і зі світських заходів, а от молодшого сина Івана пара досі ховає від громадськості. Ведучі лише зрідка публікують зворушливі фото дитини з боку спини, тому шанувальникам зірок так цікаво побачити обличчя малюка. Втім, Юрій і Катя неодноразово говорили, що не поспішають виконувати прохання фоловерів і поки прискіпливо оберігають Ваню від публічності. Так, в instagram Катя опублікувала знімок у домашній обстановці, на якому можна розгледіти хлопчика.

Ведуча позує в стильній чорно-білій домашній піжамі в клітинку. Рукава три чверті прикрашені перами марабу.

Ваня стоїть поруч з мамою. Він зображений в профіль. На малюкові зручний домашній одяг. Мама дбайливо простягає хлопчикові стакан молока.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили сімейну ідилію на фото. Вони залишили компліменти для Каті та Івана. Не встояла навіть дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева. "Яка краса!" - захопилася вона в коментарях.

Які ви вже дорослі!

Дуже гарний домашній одяг ! Супер просто

Маленький чоловік

Навіть вдома гламурна діва

Чудовий ранок для мами та синочка

Івасик вже так підріс. Будь щасливим

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча зачарувала осіннім фото у вінку з жовтого листя. Вона позувала в яскраво-червоній сукні-міді.

Також Катя Осадча показала, як із задоволенням безтурботно розслабляється у вихідний день на території заміського будинку.