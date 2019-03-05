Маленька, а вже зірка: Кім Кардашян показала рідкісне дитяче фото

Шанувальники помітили, що дочка Кім дуже схожа на неї в дитинстві

Ким Кардашьян решила немного умилить свою многомиллионную аудиторию подписчиков (которых около 130 млн!) И вместо привычных полуоголенных фото 38-летняя "королева инстаграма" опубликовала свое редкое детское фото.

На снимке маленькая Ким позирует в салоне автомобиля на заднем сиденье, в руках любимая кукла, девочка искренне улыбается в камеру. Сама Кардашьян отметила, что фото было сделано еще в 1986 году, когда ей было 6 лет.

Маленькая Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отметим, что Ким Кардашьян родилась в октябре 1980 года в Лос-Анджелесе. Ее родители — адвокат Роберт Кардашьян и светская львица Крис Дженнер (является менеджером "королевы инстаграма"). Интересно, что по линии отца у Ким армянские корни, а со стороны матери — шотландские и голландские. При этом про себя Ким говорит, что она наполовину армянка.

У известной во всем мире блогера и светской львицы также есть родные сестры — Кортни и Хлои, а также брат Роб. А также сестры по маме (но от другого отца) — известная модель Кендалл Дженнер, а также Кайли Дженнер. Дело в том, что мама Ким развелась с Робертом Кардашьяном, когда девочке было 9 лет.

Позже Крис вышла замуж за спортсмена легкоатлета Брюса Дженнера (позже он сменил пол и стал Кейтлин Дженнер).

Поклонники Ким также поспешили прокомментировать ее фото. Многие отметили, что уже в детстве девочка выглядела очень красиво – будущая звезда:

"Отличное фото, которое показывает, какой на самом деле естественной вы были когда-то"

"Всегда была красивая"

"Такая милашка"

"С таким красивым личиком вы не могли не стать звездой"

"Красавица. Не удивительно, что у нее такие красивые дети"

К слову, некоторые также отметили, что 5-летня дочка Ким – Норт Уэст – очень похожа на свою звездную маму в детстве. Кстати, модная дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца.

Норт Уэст – дочка Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким и Кортни Кардашьян показали экстремальные декольте в платьях Versace.

До этого Ким шокировала чрезмерно откровенным нарядом.