Маленька, а вже зірка: Кім Кардашян показала рідкісне дитяче фото

Шанувальники помітили, що дочка Кім дуже схожа на неї в дитинстві
Ким Кардашьян решила немного умилить свою многомиллионную аудиторию подписчиков (которых около 130 млн!) И вместо привычных полуоголенных фото 38-летняя "королева инстаграма" опубликовала свое редкое детское фото.
На снимке маленькая Ким позирует в салоне автомобиля на заднем сиденье, в руках любимая кукла, девочка искренне улыбается в камеру. Сама Кардашьян отметила, что фото было сделано еще в 1986 году, когда ей было 6 лет.
Маленькая Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Отметим, что Ким Кардашьян родилась в октябре 1980 года в Лос-Анджелесе. Ее родители — адвокат Роберт Кардашьян и светская львица Крис Дженнер (является менеджером "королевы инстаграма"). Интересно, что по линии отца у Ким армянские корни, а со стороны матери — шотландские и голландские. При этом про себя Ким говорит, что она наполовину армянка.
У известной во всем мире блогера и светской львицы также есть родные сестры — Кортни и Хлои, а также брат Роб. А также сестры по маме (но от другого отца) — известная модель Кендалл Дженнер, а также Кайли Дженнер. Дело в том, что мама Ким развелась с Робертом Кардашьяном, когда девочке было 9 лет.
Позже Крис вышла замуж за спортсмена легкоатлета Брюса Дженнера (позже он сменил пол и стал Кейтлин Дженнер).
Поклонники Ким также поспешили прокомментировать ее фото. Многие отметили, что уже в детстве девочка выглядела очень красиво – будущая звезда:
К слову, некоторые также отметили, что 5-летня дочка Ким – Норт Уэст – очень похожа на свою звездную маму в детстве. Кстати, модная дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца.
Норт Уэст – дочка Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Напомним, ранее Ким и Кортни Кардашьян показали экстремальные декольте в платьях Versace.