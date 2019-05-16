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Маленька україночка: Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2019 - 11:57
Маленька україночка: Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці
Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники Фреймут також поділилися своїми історіями

Оля Фреймут також приєдналася до "флешмобу" в честь Дня вишиванки. Зазначимо, що саме сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають це яскраве свято. Зірки, журналісти та лідери думок закликали українців надіти одяг з народними орнаментами. Селебрітіс вже поквапилися опублікувати різні фото у вишиванках. Оля Фреймут також не залишилася в стороні.

Так, на своїй instagram-сторінці відома українська телеведуча поділилася дуже милим фото зі своєю донькою Євдокією. Дівчинка народилася 28 червня 2017 року.

На знімку дівчинка позує в білосніжному образі. На ній білі брючки, кофточка і рожеві черевички. А от центральний елемент образу – сорочка-вишиванка з орнаментами, вишитими червоною ниткою. Образ дівчинки доповнює велика шпилька-бантик у волоссі. При цьому Євдокія не дивиться в кадр, а з цікавістю розглядає своє вбрання.

"Не забудьте одягнути вишиванку! Зі святом Вас!!! Євдокія зібралася в садочок. Образ не ідеальний, але зручний. Від червоних туфельок відмовилася, попросила кросівки не за кольором. А ви даєте можливість дітям самостійно обирати одяг?" – підписала знімок Фреймут.

Дочка Олі Фреймут Євдокія

Донька Олі Фреймут Євдокія у вишиванці (фото: instagram.com/freimutolia)

До речі, в розділі сторіз Фреймут також опублікувала ще один знімок – зі своїм чоловіком (екс-директор "Нового каналу" Володимир Локотко) і сином Валерієм (народився 8 травня 2016 року). Хлопчик також в вишиванці.

Син і чоловік Олі Фреймт

Син і чоловік Олі Фреймт (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники Фреймут поспішили залишити своїм відгуки під її милим фото. Деякі поділилися своїми історіями ранкових зборів дітей в дитячий садок.

  • "Мои одевали что хотят, поэтому в чем попало ходят, главное - удобно!"
  • "Даю право выбора!"
  • "Може, спідниця була би краще, але якщо дитині так подобається…"
  • "І наша теж в кросах і вишиваному платті) принцеси нині вже інші"
  • "Моя доня завжди обирає сама, що одягти!"
  • "Завжди даю право вибору!!! Тоді й настрій у дитини відповідний)"
  • "Конечно! Иначе это будет испорченный день и для меня, и для дочери!!!"
  • "О даааа. Вместо 10 минут одевания, это продолжается свыше получаса"
  • "Красавица!"
  • "Сын одевает то, что ему "сегодня" хочется, но а я могу подкорректировать по погоде"

Маленька україночка: Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці

Маленька україночка: Оля Фреймут умилила фото крихітки-доньки у вишиванці

Діти Ольги Фреймут – Євдокія і Валерій (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю.

Також до цього Ольга Фреймут показала фото з Артуром і сестрою Юлією. Багато підписників телеведучої зазначили, що у Ольги дуже красива рідня.

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Новини України День вышиванкиОльга Фреймуттелеведущая
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