Маленька Русалочка: Яна Соломко похвалилася спортивними талантами доньки (відео)

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка весело провела час з малятком в басейні

Після новини про те, що Яна Соломко розлучилася зі своїм чоловіком Олегом Солодуховим, яка з'явилася у вересні, співачка зробила кілька загадкових публікацій про розчарування у житті, після чого на деякий час зникла з соцмереж. Шанувальники почали вже було турбуватися, однак дівчина повернулася і пояснила, що у неї просто не було на це часу, адже вона займалася своїм музичним проектом SoYana і донею Кірою. Новим відеороликом в своєму Instagram вона точно довела, що у неї все добре.

Яна вирішила показати, як вони з чотирирічною Кірою весело і активно провели день у басейні - а заодно і похвалитися спортивними талантами дочки.

На відео мама з донькою в обнімку хлюпочуться у воді, а також показано, як дівчинка уміло плаває різними стилями і сміливо стрибає у воду з бортика і пірнає.

Відео: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Фолловери розчулюються цієї милою і веселою парочкою, а також захоплюються сміливістю і майстерністю маленької Кіри у коментарях до публікації.

Ви чудова мама, я люблю вас

Чудове відео, від вас віє теплом

Доча у тебе дуже класна

Милуюся вами, ви такі класні

Ви такі молодці)) такі милі)

Який у вас класний сімейний день

Русалонька

Які ви дві красуні

Які ж Ви милі і красиві

Круте відео, ваша донька велика розумниця

Кіра така мила дівчинка

Маленька Русалочка

Ого як вона у Вас круто плаває

Кирюха, молодець!

Яка ж у тебе мила дівчинка

Клас, як же мені подобається це відео

Ви нереально милі і чарівні

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін засвітився в обнімку зі співачкою Яною Соломко на світському заході.