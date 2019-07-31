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"Маленька Lo": донька Лободи подарувала шанувальникам мами повітряний поцілунок


Прихильники Лободи відзначили, що Єва дуже схожа на маму

Світлана Лобода продовжує розчулювати шанувальників хоч і досить рідкісними, але завжди милими фото зі своєю старшою донькою Євою (8 років). Зазначимо також, що скандальна українська співачка виховує ще одну доньку, якій дала ім'я Тільда. Дівчинка народилася в США в кінці травня 2018 року. І фото з Тільдою Лобода публікує дуже рідко. І вже тим більше, не розкриває подробиці про батька дівчинки.

Підросла Єва – не тільки мамин ангел і її сама віддана фанатка, але також і мамина подруга. Слід віддати належне виконавиці – вона дійсно багато часу проводить з дочкою і намагається бути з нею разом в будь-яку вільну хвилину.

Так, 29 липня у Москві відбувся концерт легендарної групи Rammstein, яка зараз їздить по всьому світу в рамках чергового турне. Звичайно ж, Лобода не змогла пропустити цю подію. Відомо, що Лобода і лідер німецької групи Тілль Ліндеманн – друзі. Їх часто "засікали" разом. Більш того, парі вже більше року приписують роман. У мережі все ще не вщухають чутки про те, що Тільда – "дочка Ліндеманна". Хоча, можливо, це все відмінно спланований піар-хід як з боку Лободи, так і Ліндеманна.

На концерт Rammstein Світлана Лобода прийшла зі своєю донькою Євою. Для них була підготовлена віп-ложа. А по дорозі на концерт Лобода опублікувала кумедне фото з донькою. На знімку дівчинка шле повітряний поцілунок, склавши губки бантиком. Її зіркова мама позує на тлі.

Лобода ніяк не підписала фото, лише супроводивши його парою смайликів – поцілунок і принцеса.

Світлана Лобода і Єва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зате шанувальники співачки поспішили засипати її коментарями. Багато в черговий раз підкреслили, що Єва дуже схожа на свою маму!

  • "Схожа на маму"
  • "Я померла від цих двох красунь"
  • "Світлана Сергіївна, як же Євочка на вас схожа.... Доброго дня!"
  • "Точно маленька Lo"
  • "Прям одне обличчя! Красуні!"
  • "Господи, до чого гарна дитина"
  • "Маленька Лобода"
  • "Так Єва схожа на вас"
  • "Уті які класні"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Крім того, Світлана також показала невелике відео, яке записала під час концерту Rammstein. На відео також бачимо і Єву, якый, судячи з усього, дуже подобається виступ. Пост Лобода супроводила смайликом у вигляді чорного сердечка.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами. Співачка показала фото з гримерки, але при цьому не забула і фігурою блиснути!

До речі, до цього Лобода вже якост вбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах. Тоді співачка показала, як вона готувалася до выстпулению на фестивалі "Жара" в Баку. Фестиваль завершився 28 липня.

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