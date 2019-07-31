"Маленька Lo": донька Лободи подарувала шанувальникам мами повітряний поцілунок

Прихильники Лободи відзначили, що Єва дуже схожа на маму
Світлана Лобода продовжує розчулювати шанувальників хоч і досить рідкісними, але завжди милими фото зі своєю старшою донькою Євою (8 років). Зазначимо також, що скандальна українська співачка виховує ще одну доньку, якій дала ім'я Тільда. Дівчинка народилася в США в кінці травня 2018 року. І фото з Тільдою Лобода публікує дуже рідко. І вже тим більше, не розкриває подробиці про батька дівчинки.
Підросла Єва – не тільки мамин ангел і її сама віддана фанатка, але також і мамина подруга. Слід віддати належне виконавиці – вона дійсно багато часу проводить з дочкою і намагається бути з нею разом в будь-яку вільну хвилину.
Так, 29 липня у Москві відбувся концерт легендарної групи Rammstein, яка зараз їздить по всьому світу в рамках чергового турне. Звичайно ж, Лобода не змогла пропустити цю подію. Відомо, що Лобода і лідер німецької групи Тілль Ліндеманн – друзі. Їх часто "засікали" разом. Більш того, парі вже більше року приписують роман. У мережі все ще не вщухають чутки про те, що Тільда – "дочка Ліндеманна". Хоча, можливо, це все відмінно спланований піар-хід як з боку Лободи, так і Ліндеманна.
На концерт Rammstein Світлана Лобода прийшла зі своєю донькою Євою. Для них була підготовлена віп-ложа. А по дорозі на концерт Лобода опублікувала кумедне фото з донькою. На знімку дівчинка шле повітряний поцілунок, склавши губки бантиком. Її зіркова мама позує на тлі.
Лобода ніяк не підписала фото, лише супроводивши його парою смайликів – поцілунок і принцеса.
Світлана Лобода і Єва (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Зате шанувальники співачки поспішили засипати її коментарями. Багато в черговий раз підкреслили, що Єва дуже схожа на свою маму!
Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial
Крім того, Світлана також показала невелике відео, яке записала під час концерту Rammstein. На відео також бачимо і Єву, якый, судячи з усього, дуже подобається виступ. Пост Лобода супроводила смайликом у вигляді чорного сердечка.
Відео: instagram.com/lobodaofficial
Нагадаємо, раніше Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами. Співачка показала фото з гримерки, але при цьому не забула і фігурою блиснути!
До речі, до цього Лобода вже якост вбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах. Тоді співачка показала, як вона готувалася до выстпулению на фестивалі "Жара" в Баку. Фестиваль завершився 28 липня.