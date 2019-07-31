"Маленька Lo": донька Лободи подарувала шанувальникам мами повітряний поцілунок

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи відзначили, що Єва дуже схожа на маму

Світлана Лобода продовжує розчулювати шанувальників хоч і досить рідкісними, але завжди милими фото зі своєю старшою донькою Євою (8 років). Зазначимо також, що скандальна українська співачка виховує ще одну доньку, якій дала ім'я Тільда. Дівчинка народилася в США в кінці травня 2018 року. І фото з Тільдою Лобода публікує дуже рідко. І вже тим більше, не розкриває подробиці про батька дівчинки.

Підросла Єва – не тільки мамин ангел і її сама віддана фанатка, але також і мамина подруга. Слід віддати належне виконавиці – вона дійсно багато часу проводить з дочкою і намагається бути з нею разом в будь-яку вільну хвилину.

Так, 29 липня у Москві відбувся концерт легендарної групи Rammstein, яка зараз їздить по всьому світу в рамках чергового турне. Звичайно ж, Лобода не змогла пропустити цю подію. Відомо, що Лобода і лідер німецької групи Тілль Ліндеманн – друзі. Їх часто "засікали" разом. Більш того, парі вже більше року приписують роман. У мережі все ще не вщухають чутки про те, що Тільда – "дочка Ліндеманна". Хоча, можливо, це все відмінно спланований піар-хід як з боку Лободи, так і Ліндеманна.

На концерт Rammstein Світлана Лобода прийшла зі своєю донькою Євою. Для них була підготовлена віп-ложа. А по дорозі на концерт Лобода опублікувала кумедне фото з донькою. На знімку дівчинка шле повітряний поцілунок, склавши губки бантиком. Її зіркова мама позує на тлі.

Лобода ніяк не підписала фото, лише супроводивши його парою смайликів – поцілунок і принцеса.

Світлана Лобода і Єва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зате шанувальники співачки поспішили засипати її коментарями. Багато в черговий раз підкреслили, що Єва дуже схожа на свою маму!

"Схожа на маму"

"Я померла від цих двох красунь"

"Світлана Сергіївна, як же Євочка на вас схожа.... Доброго дня!"

"Точно маленька Lo"

"Прям одне обличчя! Красуні!"

"Господи, до чого гарна дитина"

"Маленька Лобода"

"Так Єва схожа на вас"

"Уті які класні"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Крім того, Світлана також показала невелике відео, яке записала під час концерту Rammstein. На відео також бачимо і Єву, якый, судячи з усього, дуже подобається виступ. Пост Лобода супроводила смайликом у вигляді чорного сердечка.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами. Співачка показала фото з гримерки, але при цьому не забула і фігурою блиснути!

До речі, до цього Лобода вже якост вбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах. Тоді співачка показала, як вона готувалася до выстпулению на фестивалі "Жара" в Баку. Фестиваль завершився 28 липня.