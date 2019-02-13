"Маленька Діва": Лорак і її екс-чоловік похвалилися фото дочки-моделі

Співачка і її колишній чоловік показали модельний вихід своєї дочки Софії

Популярная певица Ани Лорак души не чает в своей единственной дочери Софии. Впрочем, как и ее уже бывший супруг, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которыми артистка официально развелась в конце января. Именно потому оба родителя девочки похвастались ее праздничным фото в Instagram.

Артистка показала, как София дефилирует в длинном торжественном платье с пышной юбкой. Лиф наряда и рукава сзади обильно украшены белоснежными перьями, напоминающими крылья ангела. На лице у маленькой модели красовались блестящие наклейки, а волосы, уложенные в два аккуратных пучка, также были декорированы крупными блестками оттенка металлик.

"А тем временем маленькая Дива дарит свой лучик света миру! Всем тепла и радости!" - с гордостью написала звездная мама.

Фото: дочь Ани Лорак София (instagram.com/anilorak)

Поклонники знаменитости пришли в восторг от внешнего облика Софийки. Многие отметили, что девочка очень повзрослела и стала более похожей на папу.

"Маленькая принцесса, будь счастлива красавица наша!", "Как же Сонечка повзрослела", "Милашка", "Ангелочек. Красоточка! Мамина доча!", "Маленький Ангел", "Любимая принцесса, мамина звездочка: яркая и красивая!", "Она прекрасна, так же как и вы", "Будущая модель!", "Нежная девочка. Прелесть", - не скупились на похвау пользователи сети.

Впрочем, гордый папа также не упустил возможности похвастаться снимками любимой дочери. Он опубликовал кадр в "сториз" Instagram, поставив множество сердечек в знак своей душевной привязанности и восхищения малышкой.

Фото: дочь Ани Лорак София (instagram.com/muratnalca)

Стоит отметить, что дефиле с участием дочери Ани Лорак и детей прочих знаменитостей состоялось 12 февраля в кинотеатре "Москва" на премьере мультфильма "Как приручить дракона-3". Малыши приняли участие в показе коллекции российского бренда Sasha Kim.

Ранее стало известно, что в школе, которую посещает дочь Ани Лорак и дети ряда других знаменитостей, произошла вспышки опасного заболевания.

К слову, Ани Лорак покорила поклонников фотосессией в домашней обстановке, засветив стройные ноги и пышное декольте.

Видео: РБК-Украина