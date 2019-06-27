Маленька Барбі: Слава з НеАнгелів викликала захоплення в мережі фото 3-річної доньки

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Маленька Лаура опинилася в "царстві іграшок"

Слава Камінська, схоже, ніяк не переживає з приводу свого розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Або принаймні не показує це... Солістка поп-групи НеАнгели ділиться з шанувальниками яскравими життєвими моментами, випромінюючи радість і позитив.

Так, на своїй instagram-сторінці Камінська показала милі фото зі своїми дітьми. Зіркова мама насолоджується будь-якою можливість побути з дітьми між постійними гастролями. На фото зі Славою – син Леонард (4 роки) і дочка Лаура (3 роки).

Сім'я прогулялася по Києву, на тлі бачимо атракціони. Діти тримають свою маму за руку і виглядають щасливо.

Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Камінська показала ще один знімок з прогулянки, зроблений вже в магазині іграшок. Головна героїня фото – донька Слави Лаура. Дівчинка в рожевому платтячку стоїть між полиць, заставлених ляльками. При цьому вона вже зробила свій вибір, зупинившись на ляльці Барбі.

"Барбі - мрія всіх дівчат в моєму дитинстві. До речі, Барбі у нас теж виявилася руда)" - підписала фото Камінська.

Донька Слави Камінської Лаура в магазині іграшок (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави поспішили прокоментувати її фото:

"Дівчатка коли маленькі ну такі солодкі - просто нереально"

"Така гарнюня, дуже гарна!"

"Барбі купила барбі)"

"Це як запусти козлика в город..."

"Моя дівчинка вибирає ляльок брюнеток) а вибір ляльок в основному блондинки))"

"Тепер потрібно вибрати Кєна, як тато)"

"Мені здається, всі дівчатка в дитинстві вибирають ляльок, схожих на маму. Моя так робила і назвала їх Катя)"

"Дівчата - вони ж такі дівчатка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів роздражнила апетитними формами в пікантному купальнику. Камінська набирається сил під час плавання.

Раніше Слава з НеАнгелів підкорила квітучим зовнішнім виглядом, а шанувальники відзначили, що артистка навіть помітно змінилася і помолодшала.