Маленька Барбі: Слава з НеАнгелів викликала захоплення в мережі фото 3-річної доньки

Маленька Лаура опинилася в "царстві іграшок"
Слава Камінська, схоже, ніяк не переживає з приводу свого розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Або принаймні не показує це... Солістка поп-групи НеАнгели ділиться з шанувальниками яскравими життєвими моментами, випромінюючи радість і позитив.
Так, на своїй instagram-сторінці Камінська показала милі фото зі своїми дітьми. Зіркова мама насолоджується будь-якою можливість побути з дітьми між постійними гастролями. На фото зі Славою – син Леонард (4 роки) і дочка Лаура (3 роки).
Сім'я прогулялася по Києву, на тлі бачимо атракціони. Діти тримають свою маму за руку і виглядають щасливо.
Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)
Також Камінська показала ще один знімок з прогулянки, зроблений вже в магазині іграшок. Головна героїня фото – донька Слави Лаура. Дівчинка в рожевому платтячку стоїть між полиць, заставлених ляльками. При цьому вона вже зробила свій вибір, зупинившись на ляльці Барбі.
"Барбі - мрія всіх дівчат в моєму дитинстві. До речі, Барбі у нас теж виявилася руда)" - підписала фото Камінська.
Донька Слави Камінської Лаура в магазині іграшок (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники Слави поспішили прокоментувати її фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів роздражнила апетитними формами в пікантному купальнику. Камінська набирається сил під час плавання.
Раніше Слава з НеАнгелів підкорила квітучим зовнішнім виглядом, а шанувальники відзначили, що артистка навіть помітно змінилася і помолодшала.