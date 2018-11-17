"Хлопчики нам наговорюють, а ми віримо": Лорак розговорилася на камеру

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Жінка вирішила поборотися з продюсером Костянтином Меладзе

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка проживає на території Росії і є суддею російської програми "Голос", вирішила розговоритися на камеру. Про це повідомляють "Факти".

Так, на сцені виступала 21-річна Софія. Після цього до неї повернулися всі судді, проте більш активну боротьбу за співачку вирішили вести Ані Лорак і Костянтин Меладзе.

"Яка енергетика! Ви в проекті "Голос“, - сказала він.

"Мене вразив ваш низький голос. Мені здається, вам до мене потрібно", - уточнив Меладзе.

Після цього Кароліна вирішила зіграти на "гендерних відмінностях".

"Хлопчики нам наговорять, а ми віримо. Вранці прокинешся і зрозумієш: куди ти дивилася?", - підкреслила вона.

Підкреслимо, що у відповідь на подібний випад Меладзе заявив, що Лорак судить з власного досвіду.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак здивувала несподівано скромним луком.

Також ми повідомляли, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився в компанії незнайомки в нічному клубі. Після чого в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що пара буде розлучатися. І все ж експерти відзначили, що шлюборозлучний процес Лорак може тривати не один рік.

Також Ані Лорак разом із ще 6 відомими українками (Каменських, Тодоренко, Брежнєва та інші) увійшла до рейтинг найсексуальніших жінок Росії.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)