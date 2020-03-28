Забирайся геть: сестри Кім і Кортні Кардашьян жорстко побилися прямо під час шоу (відео)

Кім та Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такого результату подій ніхто не очікував!

Глядачі шоу «Сімейство Кардашьян», яке виходить з 2007 року, вже звикли, що Кім Кардашьян постійно конкурує зі своїми сестрами. Але фанати зоряного реаліті і подумати не могли, якого напруження сягне конфлікт між Кім (39 років) і її старшою сестрою Кортні Кардашьян (40 років). У провокаційному епізоді світські левиці вирішували конфлікт кулаками. А Кім дала сестрі ляпаса і заявила, щоб та «забиралася геть».

Все почалося, коли сестри (Кім, Кортні і Кендалл Дженнер) обговорювали, що Кайлі Дженнер надто хвора, щоб летіти в Париж на показ мод. Уточнимо, що Тиждень моди в Парижі відбулася на початку березня.

Кім прокоментувала, що на місці Кайлі, вона все одно пішла працювати — незалежно від стану. «Якби я була на смертному одрі, я б все одно довела справу до кінця», – сказала Кім. «Нас так виховала мама... Коли я або Хлої, припустимо, хворіємо, ми все одно відповідально ставимося до роботи... А тобі, Кортні, наплювати на це».

Саме після цієї фрази, ситуація загострилася.

«Ви так говорите, ніби мені на все наплювати. Ця установка вкорінилася у ваших головах. Ні, ні, ні, я зараз буквально виб'ю з вас ці переконання».

Саме тоді Кортні почала наносити удари руками по Кім, що тільки посилило їхню сварку.

Під час несподіваної сутички були присутні молодші Хлої і Кендалл. Хлої намагалася хоч якось роз'єднати сестер, однак вони були на емоціях. За підсумком Кім дала ляпаса Кортні!

Бійка Кім і Кортні Кардашян

Зазначимо, що цей випуск був записаний ще в лютому 2020. З тих пір Кім і Кортні встигли зробити на своїх Instagram –сторінках чимало постів разом. Так, цікавий той факт, що всього два тижні тому Кім опублікувала спільну фотографію з Кортні у себе в Instagram. На фото, дівчата позують в облягаючих латексних костюмах. Що говорить про те, що сестри вже помирилися і знайшли спільну мову після гучного скандалу.

«Ти – соус барбекю для моєї медової гірчиці!» – підписала пост Кім.

Однак Кортні залишається непохитною і заявила у своєму твіттері про те, що покидає шоу «Сімейство Кардашьян». Після виходу епізоду в ефір, один з фанатів написав у твіттері: «Кортні просто потрібно кинути це прокляте шоу! З-за неї не хочу його більше дивитися». На що отримав лаконічну відповідь: «Я вже. Всім поки».

Незважаючи на гостру напруженість у відносинах між сестрами, а також неодноразові висловлювання Кортні про те, що вона збирається рухатися далі і займатися чимось іншим, продюсери шоу досі не підтвердили її догляд. Цілком можливо, що цей конфлікт був створений штучно для підвищення драматичного ефекту на телешоу.

Фанати практично впевнені в тому, що Кортні Кардашян не зможе вийти з шоу, яке збагатило її і зробило знаменитої. Звичайно, важко витримувати психологічний тиск в постійній конкуренції з власними сестрам, але вона дуже любить свій спосіб життя, щоб ось так легко попрощатися з ним.