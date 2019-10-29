Не мала баба клопоту: Оля Полякова розсекретила справжню причину поїздки на Сицилію (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова показала всі деталі поїздки на відео

Оля Полякова розсекретила місце відпочинку. З'ясувалося, що після столичного концерту 26 жовтня українська "Королева ночі" відправилася на відпочинок в Італію, а саме - на острів Сицилія. Адже останній тиждень у виконавиці видалася дуже насиченим. Зазначимо, що до концерту в Києві Полякова була пару днів у Туреччині, де у неї був невеликий виступ. До речі, саме на одному з курортів Туреччини співачка "отожгла" на концерті Кіркорова! Полякова танцювала під відомі хіти російського виконавця, робила з ним селфі і навіть обмінювалися поцілунками прямо під час його виступу.

На Сицилію Полякова, як з'ясувалося, також полетіла не просто так. Співачка вирішила "відточити" свою кулінарну майстерність. Давно не секрет, що "Королева ночі" обожнює готувати. Полякова дуже часто ділиться корисними кулінарними відео зі своїми instagram-підписниками, записуючи на відео покрокові рецепти. Особливо часто Оля готує страви італійської кухні! В Італії Полякова записалася в одну з кулінарних шкіл, де свої майстер-класи проводять відомі італійські шеф-кухарі.

Більш того, по приїзду в Італію Полякова записала чимало відео у себе в розділі "сторіз", де показала свій номер і вид з нього. До речі, Ольга зупинилася на одній з розкішних вілл на Сицилії. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Полякова показала деталі відпочинку в Італії

Також на іншому відео Ольга розповіла подробиці свого "кулінарного турне".

"Я приїхала готувати", - зазначає Ольга. До речі, співачка пообіцяла показувати різні рецепти.

“Не мала баба клопоту, купила самовар. Не мала Оля Полякова клопоту та купила тур в гастрономічну-кулінарну подорож, щоб трішки себе зайняти. А то у неї життя нудне", - пожартувала Полякова.

Оля Полякова прилетіла в Італію на кулінарні курси

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова відразу після виступу Катерини Кухар в Києві відправилася на вечірку з нагоди дня народження Лесі Нікітюк. До речі, під час веселої вечірки Полякова поцілувала Нікітюк в губи.