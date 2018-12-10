Макс Барських розповів про незвичайну новорічну традицію

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Співак зізнався, що оригінальний ритуал виконує всі бажання

Макс Барських, який нещодавно підкорив сцену в Міжнародному Виставковому Центрі з новим шоу "Сім", розповів, як правильно загадувати бажання на Новий рік. Артист поділився власним, 100%-м спосібом виконання бажань у інтерв'ю з програмою "Ранок з Україною".

Як зізнався артист, для того, щоб всі бажання перетворилися в реальність, потрібно написати свої найзаповітніші бажання на серветці, спалити її так, щоб попіл опинився в келиху з шампанським та випити.

"Під новорічний бій курантів я дуже швидко пишу на серветці всі свої бажання, потім серветку підпалюю, кидаю в келих, коли догорить – заливаю шампанським і випиваю. Але це все треба встигнути зробити, поки звучать дванадцять ударів годинника. Всі бажання збуваються!", – розповів Барських.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

31 грудня канал "Україна" покаже неймовірне святкове шоу "Фантастична ніч", де з найпопулярнішими хітами виступить Макс Барських. Крім нього на сцені з'являться Олег Винник, Оля Полякова, Софія Ротару, NK, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, DZIDZIO, Павло Зібров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мірзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульська, Ivan Navi, OLEYNIK , а також групи "НеАнгели", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетний батальон".

Нагадаємо, що в столиці України повним ходом йде підготовка до святкування Нового 2019 року, та головна ялинка країни вже красується на Софійській площі. Саме містечко урочисто відкриють 19 грудня - Дня святого Миколая. Тим часом і на інший святкової локації - на Контрактовій площі - розростається ще одне новорічне містечко.

Раніше ми також писали, що журналісти з'ясували, де і почому зняти житло на новорічні свята.

До цього ми писали, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-ті.

Відео: РБК-Україна