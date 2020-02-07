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Макс Барських показав вільних людей у відвертому кліпі "Лей, не жалей"

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 11:34
Макс Барських показав вільних людей у відвертому кліпі "Лей, не жалей"
Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Кліп Барських "Лей, не жалей" - вечірка, де кожному є місце

7 лютого, через півтора року після презентації кліпу «Берега», Макс Барських повертається з одним з наймасштабніших кіно-кліпів, знятим за останній час в Україні, відео-маніфестом, в якому виступає проти соціальних упереджень і закликає глядача до свободи самовираження:

«Кліп «Лей, не жалей» сповнений духом Studio 54, який свого часу був викликом суспільним нормам і шаблонному світогляду. У стінах цього закладу збиралися найяскравіші зірки та ідоли 80-х від Енді Уорхола і Майкла Джексона, Дональда Трампа та Девіда Бові до простого відвідувача. Путівкою до цього клубу була сміливість, яскравість і неординарність.

Макс Барських - Лей не жалей

«Лей не жалей» - це виклик будням, маніфест проти чужих суджень. Адже всі ми унікальні, в кожному з нас таїться яскравий і неповторний світ. Не бійтеся його показувати і ніколи не забувайте, хто ви є, незважаючи на вік, походження, колір шкіри, сексуальну орієнтацію... І тоді будні перетворяться в п'ятницю, де кожен з вас - найяскравіша зірка», - прокоментував прем'єру музикант.

Макс Барських показав вільних людей у відвертому кліпі &quot;Лей, не жалей&quot;

Дотримуючись головній ідеї кліпу, нове відео Барських створене з кіно цитат культових фільмів з графікою ексцентричних блокбастерів 90-х, які надихають артиста з самого дитинства.

Для того, щоб відзняти святкову феєрію в новій відео роботі Макса, Алану Бадоєву знадобилося 40 акторів, більш ніж 50 костюмів, 200 квадратних метрів декорацій, піротехніка, акробатичні трюки, пневматичні руйнування, 40 годин зйомки і бюджет в 180 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Макс Барських відверто висловився про особисте життя.

Sonya Kay напередодні весілля присвятила своєму обранцю пісню: Дорогий, спасибі тобі! Музико, грай: Тоня Матвієнко після доленосної зустрічі дала нове звучання хіту 90-х (відео)
Новини України песниклипМакс Барських
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