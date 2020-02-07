Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала "стандартне дратуюче фото" з островів

Успішна телеведуча і молода матуся Регіна Тодоренко влаштувала собі і маленькому синові Михайлу вже другі канікули в теплих краях за цю зиму - після відпочинку на Балі і зустрічі Нового року в тісному колі сім'ї вона забрала малюка на Мальдіви. Раніше зірка похвалилася, що дуже пишається тим, як її маленький мандрівник переніс складну 24-годинну дорогу. Тепер же вони з Майклом просто насолоджуються розслабленим відпочинком у приємній компанії - до них також прилетіла двоюрідна сестра Регіни.

З притаманним їй почуттям гумору Тодоренко вирішила поділитися з шанувальниками "стандартним" фото з райських островів, яке всіх дратує. Вона позувала на тлі блакитного океану з розпатланим волоссям і без макіяжу на обличчі, тримаючи в руках великий кокос, в який вставлена трубочка.

"#стандартне бесящее #су*ьеФото з кокосом", - жартівливо прокоментувала кадр телезірка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше вона викладала чарівне фото з однорічним Майклом, з яким вони відпочивають в гамаку.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери Регіни поспішили запевнити, що вона зовсім не дратує їх такими фото, і залишили їй багато теплих коментарів.

Ууууууух! Ахгонь! Бравісімо!

Картинка як картинка

Як красиво!!!

Здорово!

Бесячее

Ну чому ж Ви така класна, стільки талантів , та ще й красива

Хочу су*ьефото

Чоловік там пісні пише, а Регіна кокосит

Боже. Ну просто Нереальнаая

Кайфушный кокосовий кайф!!!

Офігенне фото, офігенна ви

Така красива!

Соковиті фарби фото

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином. Ведуча зізналася, що її сім'я - її фортеця.