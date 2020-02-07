Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала "стандартне дратуюче фото" з островів

Ведуча разом з синочком і сестрою відпочиває на Мальдівах
Успішна телеведуча і молода матуся Регіна Тодоренко влаштувала собі і маленькому синові Михайлу вже другі канікули в теплих краях за цю зиму - після відпочинку на Балі і зустрічі Нового року в тісному колі сім'ї вона забрала малюка на Мальдіви. Раніше зірка похвалилася, що дуже пишається тим, як її маленький мандрівник переніс складну 24-годинну дорогу. Тепер же вони з Майклом просто насолоджуються розслабленим відпочинком у приємній компанії - до них також прилетіла двоюрідна сестра Регіни.
З притаманним їй почуттям гумору Тодоренко вирішила поділитися з шанувальниками "стандартним" фото з райських островів, яке всіх дратує. Вона позувала на тлі блакитного океану з розпатланим волоссям і без макіяжу на обличчі, тримаючи в руках великий кокос, в який вставлена трубочка.
"#стандартне бесящее #су*ьеФото з кокосом", - жартівливо прокоментувала кадр телезірка.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Раніше вона викладала чарівне фото з однорічним Майклом, з яким вони відпочивають в гамаку.
Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)
Фолловери Регіни поспішили запевнити, що вона зовсім не дратує їх такими фото, і залишили їй багато теплих коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином. Ведуча зізналася, що її сім'я - її фортеця.