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MAD HEADS UA у своїй новій пісні бажають кожному "Свято в хату" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.12.2019 - 15:51
MAD HEADS UA у своїй новій пісні бажають кожному "Свято в хату" (відео)
MAD HEADS UA

Нова пісня отримала незвичний відеосупровід

В світ вийшло нова відео-робота гурту MAD HEADS UA на пісню "Свято в хату".

"Свято в хату" - святкова та запальна пісня, під качовий саунд якої не всидить ніхто. На композицію також вийшло не менш яскраве та динамічне мультиплікаційне відео. Над візуалізацією треку працювали молоді та талановиті FOX EVENT.

MAD HEADS.UA - Свято в хату

"Свято в хату вам рідненькі! А зараз час веселитися! Чому? Тому, що треба! Не чекайте нагоди провести гарно час з близькими, друзями чи родиною! Не чекайте відпустки чи визначної дати! Ми написали цю пісню саме для того, щоб створити гарний настрій просто так, щоб свято було кожен день! Бо життя коротке та мінливе, час стрімкий й нестримний, а сміх продовжує життя - щасливі люди годин не помічають! Отож давайте з нами йти по життю пританцьовуючи та з посмішкою кожен день! Бо кожна посмішка – це маленьке свято", - розповідає фронтмен гурту MAD HEADS UA Михайло Безушко.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч знялася повністю оголеною в арт-проекті "Чом ти не прийшов".

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