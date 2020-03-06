MACHETE зняв кліп за 40 хвилин на даху київської багатоповерхівки (фото, відео)

Ярослав Малий MACHETE (фото: прес-служба)

Співак Ярослав Малий презентував відео на український трек «Життя Того Варті»

Відомий музикант, соліст групи MACHETE Ярослав Малий, напередодні презентації нового альбому I'MPULS, яка відбудеться 7 березня в Stereo Plaza зняв відео на український трек «Життя Того Варті». Пісня стала саундтреком до фільму українського режисера Кадіма Тарасова «Звичайний ранок». Картина вже здобула п'ять міжнародних кінопремій, одна з них - в Індії, інша - в США на Toronto Short Film Festival та багато інших.

На протязі всього відео соліст групи MACHETE з гітарою з'являється на фоні мальовничих краєвидів Києва.

«Ми знімали на даху будинку, який знаходиться на другій лінії Дніпра. Це дуже елітний будинок, туди неможливо потрапити, але наш друг купив там квартиру, з виходом на терасу, і ми цим скористалися», - зізнався Кадім Тарасов.

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За словами режисера, перед ним не стояло серйозне концептуальне завдання зняти шедевральне відео, тому вони просто вийшли на дах будинку, взяли з собою чай і насолоджуючись краєвидами Києва, зняли всього за 40 хвилин кліп.

«Вийшло легко і по-дружньому. Просто хотілося показати Київ. Ми поставили Ярослава, дали йому гітару в руки, з'єднали їх разом і зняти кліп», - підсумував Кадімов.

А в цей час сам Ярослав Малий активно готується до презентації нової програми в Києві. «Ми готуємо велике шоу, світлове і звукове. На сцені буде п'ять музикантів і ще один гість, який прилетить з Франції, він - перша скрипка Брюссельського симфонічного оркестру, ми зіграємо з ним кілька треків. У нас українські музиканти, молоді, фантастичні, вони ще ніде особливо не світилися, але при цьому в почутті смаку і музики, кращі на сьогоднішній день. Я пишаюся, що ми працюємо разом», - поділився соліст групи MACHETE.

Нагадаємо, презентація нового альбому I'MPULS відбудеться в Києві 7 березня в Stereo Plaza.