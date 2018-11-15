M1 Music Awards 2018: стали відомі номінанти головної музичної премії

Володарів заповітних статуеток визначать у перший день зими - 1 грудня
У Києві в четвер, 15 листопада, у Палаці Спорту в рамках вечірки обрали переможців у номінаціях та оголосили претендентів на головну музичну премію країни PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Власників заповітних статуеток визначать у перший день зими - 1 грудня. Номінантів на здобуття премії назвала PR-директор M1 Music Awards Ганна Фещенко на своїй сторінці в Facebook.
Прорив року
KAZKA
MARUV
NIKITA LOMAKIN
Хіт року
спільно з радіостанцією "Хіт FM"
NK Настя Каменських — "Тримай"
Антитіла - "TDME"
KAZKA — "Плакала"
Проект
All stars MOZGI Ent. - Промінь
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глибоко..."
Потап & Олег Винник - "Найкращий день"
Dance Parade
спільно з радіостанцією "Kiss FM"
MONATIK & Надя Дорофєєва — "Глибоко..."
"Время и Стекло" — "Троль"
MARUV & BOOSIN - Drunk Groove
Група
"Время и Стекло"
Mozgi
"НеАнгелы"
Золотий грамофон
спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
Олег Винник - "Ти в курсі"
NK Настя Каменських - "Тримай"
Michelle Andrade — Musica
Альтернатива
The Hardkiss
MARUV
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Скрін: facebook.com/anna.feshchenko
Червона рута
спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
NK Настя Каменських — "Тримай"
Оля Цибульська - "біла Сукня"
Олександр Пономарьов - "Найкраща"
Співак року
ALEKSEEV
Олег Винник
MONATIK
Співачка року
NK Настя Каменських
Тіна Кароль
Оля Полякова
Кліп року
NK Настя Каменських - "#этомояночь"
"Время и Стекло" — "Троль"
MONATIK & Надя Дорофєєва — "Глибоко..."
Як повідомлялося раніше, у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.
Нагадаємо, зовсім нещодавно музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Російська Крутяк" і на перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала".
Також ми писали про те, що солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна объяснила з яких причин музиканти не їздять в РФ.
Відео: РБК-Україна