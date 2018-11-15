M1 Music Awards 2018: стали відомі номінанти головної музичної премії

Фото: колаж РБК-Україна

Володарів заповітних статуеток визначать у перший день зими - 1 грудня

У Києві в четвер, 15 листопада, у Палаці Спорту в рамках вечірки обрали переможців у номінаціях та оголосили претендентів на головну музичну премію країни PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Власників заповітних статуеток визначать у перший день зими - 1 грудня. Номінантів на здобуття премії назвала PR-директор M1 Music Awards Ганна Фещенко на своїй сторінці в Facebook.

Прорив року

KAZKA

MARUV

NIKITA LOMAKIN

Хіт року

спільно з радіостанцією "Хіт FM"

NK Настя Каменських — "Тримай"

Антитіла - "TDME"

KAZKA — "Плакала"

Проект

All stars MOZGI Ent. - Промінь

MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глибоко..."

Потап & Олег Винник - "Найкращий день"

Dance Parade

спільно з радіостанцією "Kiss FM"

MONATIK & Надя Дорофєєва — "Глибоко..."

"Время и Стекло" — "Троль"

MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

Група

"Время и Стекло"

Mozgi

"НеАнгелы"

Золотий грамофон

спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

Олег Винник - "Ти в курсі"

NK Настя Каменських - "Тримай"

Michelle Andrade — Musica

Альтернатива

The Hardkiss

MARUV

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Скрін: facebook.com/anna.feshchenko

Червона рута

спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

NK Настя Каменських — "Тримай"

Оля Цибульська - "біла Сукня"

Олександр Пономарьов - "Найкраща"

Співак року

ALEKSEEV

Олег Винник

MONATIK

Співачка року

NK Настя Каменських

Тіна Кароль

Оля Полякова

Кліп року

NK Настя Каменських - "#этомояночь"

"Время и Стекло" — "Троль"

MONATIK & Надя Дорофєєва — "Глибоко..."

Як повідомлялося раніше, у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Нагадаємо, зовсім нещодавно музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Російська Крутяк" і на перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала".

Також ми писали про те, що солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна объяснила з яких причин музиканти не їздять в РФ.

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Відео: РБК-Україна