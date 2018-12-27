"Люди не розуміють одне одного": лідер гурту "Без Обмежень" звернувся до українців

Відео: Сергій Танчинець звернувся до українців (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Для українського гурту "Без Обмежень" 2018 рік видався плідним і багатим на творчі проекти. Про це розповів лідер колективу, український музикант Сергій Танчинець, відомий своєю принциповою патріотичною позицією.

У ексклюзивному коментарі для Styler лідер гурту "Без Обмежень" поділився планами на наступний рік, розповів про успіхи у 2018-му та звернувся до українців з новорічними побажаннями.

2018-й: новий альбом та великий тур Україною

Яким був 2018 рік для гурту "Без Обмежень"? Які найуспішніші проекти вдалося реалізувати?

"Рік був надзвичайно плідним! Ми проїхалися великим туром Україною на підтримку альбому "Буду з тобою". Закінчили його виступом у Палаці Спорту", - прокоментував музикант Сергій Танчинець.

За його словами, це дуже хороші результати, яким він надзвичайно радий.

Фото: Сергій Танчинець (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)

"Це надзвичайно круто, і мені хочеться побажати нам всім в новому році робити все для того, щоб наші мрії здійснювалися. Не просто очікувати здійснення наших мрій: треба докладати максимум зусиль для того, щоб мрії наші здійснювалися кожного дня", - сказав він.

Наступного року продовжать серію концертів "на біс"

В той же час у гурту "Без Обмежень" – багато планів на 2019 та навіть на 2020 рік. Зокрема, невдовзі музикантів чекатиме новий масштабний тур по Україні та за кордоном.

"Ми в наступному році продовжимо серію концертів "на біс" з альбомом "Буду з тобою". І потім в серпні поїдемо в новий тур на підтримку нового альбому, який буде вже тривати не півроку, а цілий рік: з 24 серпня 2019 року по 24 серпня 2020 року гурт "Без Обмежень" – в турі всією нашою Україною і не тільки!" – оголосив Сергій Танчинець.

"Дуже часто люди не розуміють одне одного"

Що Сергій Танчинець бажає українцям на свята?

"В першу чергу – миру! Безперечно, миру! Взаєморозуміння, взаємоуваги, напевно. Тому що ми з вами, якщо навіть аналізуємо соціальні мережі, в яких ми проводимо дуже багато часу, то бачимо, що дуже часто люди не розуміють одне одного. Через таке непорозуміння одне одного стаються різні негаразди в нашій державі. Всім нам, звісно, миру, любові, взаєморозуміння і віри в те, що все буде добре! І здійснення наших з вами мрій!" – каже він.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився фантастичний кавер на найпопулярнішу українську пісню.

Також співачка Настя Каменських привітала українців з Новим 2019-м роком.

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