"Люди не розуміють одне одного": лідер гурту "Без Обмежень" звернувся до українців

Відео: Сергій Танчинець звернувся до українців (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)
Для українського гурту "Без Обмежень" 2018 рік видався плідним і багатим на творчі проекти. Про це розповів лідер колективу, український музикант Сергій Танчинець, відомий своєю принциповою патріотичною позицією.
У ексклюзивному коментарі для Styler лідер гурту "Без Обмежень" поділився планами на наступний рік, розповів про успіхи у 2018-му та звернувся до українців з новорічними побажаннями.
Яким був 2018 рік для гурту "Без Обмежень"? Які найуспішніші проекти вдалося реалізувати?
"Рік був надзвичайно плідним! Ми проїхалися великим туром Україною на підтримку альбому "Буду з тобою". Закінчили його виступом у Палаці Спорту", - прокоментував музикант Сергій Танчинець.
За його словами, це дуже хороші результати, яким він надзвичайно радий.
Фото: Сергій Танчинець (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)
"Це надзвичайно круто, і мені хочеться побажати нам всім в новому році робити все для того, щоб наші мрії здійснювалися. Не просто очікувати здійснення наших мрій: треба докладати максимум зусиль для того, щоб мрії наші здійснювалися кожного дня", - сказав він.
В той же час у гурту "Без Обмежень" – багато планів на 2019 та навіть на 2020 рік. Зокрема, невдовзі музикантів чекатиме новий масштабний тур по Україні та за кордоном.
"Ми в наступному році продовжимо серію концертів "на біс" з альбомом "Буду з тобою". І потім в серпні поїдемо в новий тур на підтримку нового альбому, який буде вже тривати не півроку, а цілий рік: з 24 серпня 2019 року по 24 серпня 2020 року гурт "Без Обмежень" – в турі всією нашою Україною і не тільки!" – оголосив Сергій Танчинець.
Що Сергій Танчинець бажає українцям на свята?
"В першу чергу – миру! Безперечно, миру! Взаєморозуміння, взаємоуваги, напевно. Тому що ми з вами, якщо навіть аналізуємо соціальні мережі, в яких ми проводимо дуже багато часу, то бачимо, що дуже часто люди не розуміють одне одного. Через таке непорозуміння одне одного стаються різні негаразди в нашій державі. Всім нам, звісно, миру, любові, взаєморозуміння і віри в те, що все буде добре! І здійснення наших з вами мрій!" – каже він.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явився фантастичний кавер на найпопулярнішу українську пісню.
Також співачка Настя Каменських привітала українців з Новим 2019-м роком.
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