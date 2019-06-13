ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Люди в чорному: Інтернешнл": зіркові гості прем'єри в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 16:44
"Люди в чорному: Інтернешнл": зіркові гості прем'єри в Києві
Прем'єра фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (фото: Оскар)

Старт показу в мережі кінотеатрів стартує вже 13 червня

Вчора, 12 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра фантастичного екшна – "Люди в чорному: Інтернешнл". Першими стрічку побачили Дмитро Ступка, Яна Клочкова, Соломія Вітвіцька, Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульяніна, Юрій Романов, Ірина Заря, Валерія Толочина, гурт Brosko.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Люди в чорному: Інтернешнл" стартує з 13 червня.

"Люди в чорному: Інтернешнл": про фільм
Ви навіть про це не підозрюєте, але існує таємна організація, яка охороняє Землю від різного роду інопланетян і дивних істот. Це Люди в чорному. Як не складно здогадатися, вони майже завжди в чорних ділових костюмах. У них є свої агенти в усіх великих містах на нашій планеті. У кожного з Людей в чорному є нереально круті стволи та пристосування, які допомагають стежити за порядком на Землі, щоб інопланетяни не турбували людей. Час від часу там навіть проводиться набір новачків – так у пару до Агента Н потрапила Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, адже це так весело стріляти по монстрам. Буде багато драйву.

"Люди в чорному: Інтернешнл": український трейлер

Гості прем'єри в Києві

Актор Дмитро Ступка

Актор Дмитро Ступка

Яна Клочкова

Плавчиня Яна Клочкова

Соломія Вітвіцька

Телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком

Анна Тринчер

Співачка Анна Трінчер

Ірина Заря

Керуючий партнер мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Зоря

Мирослава Ульяніна

Фітнес-тренер Мирослава Ульяніна

Актор і модель Богдан Осадчук

Актор і модель Богдан Осадчук

Яна Алтухова

Яна Алтухова

 

Гості столичної прем'єри фільму "Люди в чорному: Інтернешнл"

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася прем'єра фантастичского фільму "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Щєлко Вікторія і багато інші.

Також раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".

Клочкова, Монро і Шуров відвідали прем'єру фентезійного байопіку "Рокетмен" (фото) Одного разу в Голлівуді: трейлери і дата прем'єри в Україні. Відео
Новини України фильмыЯна КлочковаДмитро Ступка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся