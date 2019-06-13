"Люди в чорному: Інтернешнл": зіркові гості прем'єри в Києві

Прем'єра фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (фото: Оскар)

Старт показу в мережі кінотеатрів стартує вже 13 червня

Вчора, 12 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра фантастичного екшна – "Люди в чорному: Інтернешнл". Першими стрічку побачили Дмитро Ступка, Яна Клочкова, Соломія Вітвіцька, Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульяніна, Юрій Романов, Ірина Заря, Валерія Толочина, гурт Brosko.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Люди в чорному: Інтернешнл" стартує з 13 червня.

"Люди в чорному: Інтернешнл": про фільм

Ви навіть про це не підозрюєте, але існує таємна організація, яка охороняє Землю від різного роду інопланетян і дивних істот. Це Люди в чорному. Як не складно здогадатися, вони майже завжди в чорних ділових костюмах. У них є свої агенти в усіх великих містах на нашій планеті. У кожного з Людей в чорному є нереально круті стволи та пристосування, які допомагають стежити за порядком на Землі, щоб інопланетяни не турбували людей. Час від часу там навіть проводиться набір новачків – так у пару до Агента Н потрапила Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, адже це так весело стріляти по монстрам. Буде багато драйву.

"Люди в чорному: Інтернешнл": український трейлер

Гості прем'єри в Києві

Актор Дмитро Ступка

Плавчиня Яна Клочкова

Телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком

Співачка Анна Трінчер

Керуючий партнер мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Зоря

Фітнес-тренер Мирослава Ульяніна

Актор і модель Богдан Осадчук

Яна Алтухова

Гості столичної прем'єри фільму "Люди в чорному: Інтернешнл"

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася прем'єра фантастичского фільму "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Щєлко Вікторія і багато інші.

Також раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".