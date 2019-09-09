Люблячий Топалов зробив зізнання про "захоплену" іншим Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак зворушив ніжним фото з дружиною

Регіна Тодоренко і Влад Топалов зізнаються – хоч у їх житті не буває все гладко і як будь-яка сімейна пара вони стикаються із проблемами у відносинах, в їх родині завжди панує повага і підтримка. Регіна задіяна одночасно в безлічі проектів, а Влад займається розвитком творчості. Парі катастрофічно не вистачає часу один на одного, до того ж у їх синочка Михайлика почали різатися зуби, тому його зіркові батьки забули про сон і спокій. Днями Регіна опублікувала романтичне відео, а потім і розмістила фото з двозначною підписом, на якому зображена з іншим чоловіком – іспанським актором і зіркою фільму "Три метри над рівнем неба" Маріо Касасом.

Фото не на жарт спантеличило шанувальників і навіть викликало заздрість у фанів гарячого мачо. До обговорень приєднався і російський співак і друг сім'ї Топалова і Тодоренко, Сергій Лазарєв. Він жартома дорікнув Регіну і порадив їй згадати про коханого чоловіка і сина. А ось Влад відреагував на знімок досить оригінально – на противагу він опублікував фото з дружиною.

В кадрі співак обіймає кохану другу половинку за талиюи дивиться їй прямо в очі. Регіна також повернулася до чоловіка і не може відвести від нього погляд. Пара виглядає дуже стильно: Влад позує у білосніжній сорочці, картатому жилеті і брюках, а Регіна – у світлій сорочці та штанях по фігурі.

"Мама з татом йдуть на роботу! Мама - красуня!" - зізнався Топалов, зробивши коплимент дружині.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники пари повністю розділили думку співачка, але і його не залишили без похвали.

Яка Регіна красуня ... Очей не відірвати

А тато розумний

Які ж ви гарні

Шикарна пара! На Вас дуже приємно дивитися! Всіх благ Вам!

Ви обидва красені

Та й тато нічого такий

Чудова пара

Ммммм ... Мама дуже сильно схудла і стала ще гарніша. Папа всьому відповідає... Теж гарний. Щастя вам, хлопці!

У тата погляд люблячого чоловіка!

Ви обидва класні, так приємно дивитися на вашу родину

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко привітала синочка і зробила зізнання про зміни в житті з його появою.