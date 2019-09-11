"Люблячі погляди": Потап показав "велику і маленьку мімішку" Каменських

Потап і Настя Каменських намагаються надовго не розлучатися – вони разом встають рано вранці, щоб відправитися на тренування, виступають на збірних концертах і з задоволенням проводять час у своєму заміському будинку. До речі, репер "заразив" дружину любовью до баскетболу – співачка встигла навіть встановити особистий рекорд. Поруч з Настею, за спостереженнями шанувальників, Потап схуд і помолодшав, а на зспільних фото виглядає щасливим і романтичним.

Так, на свіжому знімку в Instagram репер стоїть поруч з приватним будинком, де облаштувався з коханою дружиною. Поруч з ним – чотирилапий домашній улюбленець зіркової сім'ї породи бішон. Артистка обожнюємо свого вихованця, який будить її вранці і буквально не злазить з рук. Потап позує на тлі оповитої виноградом стіни. Він одягнений у стильну куртку мигдалевого відтінку, білу футболку із кумедним монохромним принтом, чорні джинси по фігурі і зручні кеди.

"Велика і мала мімішки", - підписав кадр продюсер. Шанувальники пари відразу ж припустили, що автором фото є Настя.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фани зірок погодилися, що компанія на фото дійсно виглядає мило і зворушливо.

Так вже точно – мімішки

МимиМишка-Потап

Дуже мила фотографія - це правда

Милі

Люблячі погляди

Милі друзі

Вау, яка гарна фотка

Настя зламала інсту Потапа

У вас такий будинок гарний, чудовий стиль. Бажаю вам з Настею чудес і більше (вже незабаром)

Такий великий Потап і маленька красуня мімішка

Справді, тут ви дуже мімімішні

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських захоплено розповіли про незвичайне тренування більше схоже на вечірку.